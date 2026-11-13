Babnet   Latest update 10:39 Tunis

ملف "جريمة مأوى السيارات" بمحيط فضاء تجاري معروف: الدائرة الجنائية بأريانة تحدد جلسة 10 ديسمبر المقبل لمحاكمة المتهمين

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af5ac36d2d649.66771652_ieqfhpmngljko.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 10:39 قراءة: 1 د, 6 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجنائية بـالمحكمة الابتدائية بأريانة تحديد جلسة 10 ديسمبر للنظر في القضية المتعلقة بـمقتل شاب طعناً بآلة حادة بمحيط أحد الفضاءات التجارية الكبرى المعروفة.


وتعود أطوار هذه الجريمة إلى نشوب خلاف حاد بين مجموعتين من الشبان داخل مأوى السيارات التابع لـلفضاء التجاري المذكور. وسرعان ما تطور هذا الخلاف اللفظي إلى معركة عنيفة وتبادل للاعتداءات، انتهت بـجريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب أصيل مدينة منزل جميل من ولاية بنزرت، بعد أن تلقى طعنات قاتلة على مستوى الصدر بواسطة آلة حادة.


حجز أداة الجريمة وإلقاء القبض على 7 أشخاص

وعلى إثر وقوع الجريمة، باشرت وحدات منطقة الحرس الوطني بأريانة، مدعومة بمختلف اختصاصات الإدارة العامة لوحدات التدخل بـالإقليم، أبحاثها الميدانية المكثفة. وقد أسفرت التحريات السريعة عن حجز أداة الجريمة في مسرح الواقعة، وإلقاء القبض على 7 أشخاص ثبت تورطهم ومشاركتهم في المعركة، من بينهم المشتبه به الرئيسي في تسديد الطعنات القاتلة لـلضحية.


وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بفتح بحث عدلي في الغرض وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع المتورطين.

إحالة المتهمين السبعة على الدائرة الجنائية

وكانت دائرة الاتهام بـمحكمة الاستئناف بتونس قد استكملت بدورها الأبحاث في الملف، وقررت إحالة المتهمين السبعة على أنظار الدائرة الجنائية بـالمحكمة الابتدائية بأريانة لمحاكمتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم، حيث كانت أولى جلسات المحاكمة قد حُددت بتاريخ 23 أفريل المنقضي، قبل أن تقرر المحكمة تحديد جلسة 10 ديسمبر القادم لاستكمال الإجراءات القانونية والمرافعات.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339636

babnet

كل الأخبار...

10:39 - ملف "جريمة مأوى السيارات" بمحيط فضاء تجاري معروف: الدائرة الجنائية بأريانة تحدد جلسة 10 ديسمبر المقبل لمحاكمة المتهمين
10:32 - البرلمان يشرع في مناقشة ميزانية وزارة المالية لسنة 2027 المقدّرة بـ1668,7 مليون دينار
10:21 - استدعاء هوانغ لجلسة استماع مغلقة في الكونغرس
10:02 - تحويل وقتي لحركة المرور بنهج النيل بأريانة العليا للقيام بأشغال مشروع تهيئة وادي قرب وروريش
09:00 - مع خطايا مالية ضخمة: 12 سنة سجناً لعصابة تروّج المخدرات في محيط المؤسسات التربوية بسيدي حسين
08:31 - طقس... الحرارة القصوى بين 25 و 30 درجة الجمعة
07:46 - رئيس نقابة الفلاحين: الجدل حول الطماطم المصرية أخذ أكثر من حجمه.. والدعوة إلى تحكيم الرقابة الصحية
07:41 - زيادات في أسعار بعض مواد البناء.. وهذه أبرز الأسباب
07:09 - دراسة تعود إلى 1960 تحدد اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 موعداً افتراضياً لـ«نهاية العالم»
06:59 - تصفيات كأس أمم إفريقيا: نسور قرطاج أمام حتمية التدارك في مواجهة فرسان المتوسط
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 نوفمبر 2026 | 3 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:13
14:52
12:11
06:55
05:26
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet25°
23° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-18
26°-16
24°-16
23°-14
25°-13
  • Avoirs en devises 24142,6
  • (12/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36639 DT
  • (12/11)
  • 1 $ = 3,02479 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/11)     1125,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/11)   29066 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab