حجز أداة الجريمة وإلقاء القبض على 7 أشخاص



إحالة المتهمين السبعة على الدائرة الجنائية



قررت هيئةبـتحديد جلسةللنظر فيالمتعلقة بـبمحيطالمعروفة.وتعود أطوار هذهإلى نشوببينداخلالتابع لـالمذكور. وسرعان ما تطور هذاإلى، انتهت بـراح ضحيتهامن، بعد أن تلقىعلى مستوىبواسطةوعلى إثر وقوع، باشرت وحدات، مدعومة بمختلف اختصاصاتبـ، أبحاثها. وقد أسفرتعنفي، وثبت تورطهم ومشاركتهم في، من بينهمفي تسديدلـوبمراجعة، أذنت بفتحفي الغرض وإصدارفي حقوكانتبـقد استكملت بدورهافي، وقررتعلى أنظاربـلمحاكمتهم من أجلإليهم، حيث كانت أولىقد حُددت بتاريخالمنقضي، قبل أن تقررتحديد جلسةالقادم لاستكمال