ملف "جريمة مأوى السيارات" بمحيط فضاء تجاري معروف: الدائرة الجنائية بأريانة تحدد جلسة 10 ديسمبر المقبل لمحاكمة المتهمين
قررت هيئة الدائرة الجنائية بـالمحكمة الابتدائية بأريانة تحديد جلسة 10 ديسمبر للنظر في القضية المتعلقة بـمقتل شاب طعناً بآلة حادة بمحيط أحد الفضاءات التجارية الكبرى المعروفة.
وتعود أطوار هذه الجريمة إلى نشوب خلاف حاد بين مجموعتين من الشبان داخل مأوى السيارات التابع لـلفضاء التجاري المذكور. وسرعان ما تطور هذا الخلاف اللفظي إلى معركة عنيفة وتبادل للاعتداءات، انتهت بـجريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب أصيل مدينة منزل جميل من ولاية بنزرت، بعد أن تلقى طعنات قاتلة على مستوى الصدر بواسطة آلة حادة.
حجز أداة الجريمة وإلقاء القبض على 7 أشخاصوعلى إثر وقوع الجريمة، باشرت وحدات منطقة الحرس الوطني بأريانة، مدعومة بمختلف اختصاصات الإدارة العامة لوحدات التدخل بـالإقليم، أبحاثها الميدانية المكثفة. وقد أسفرت التحريات السريعة عن حجز أداة الجريمة في مسرح الواقعة، وإلقاء القبض على 7 أشخاص ثبت تورطهم ومشاركتهم في المعركة، من بينهم المشتبه به الرئيسي في تسديد الطعنات القاتلة لـلضحية.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بفتح بحث عدلي في الغرض وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع المتورطين.
إحالة المتهمين السبعة على الدائرة الجنائيةوكانت دائرة الاتهام بـمحكمة الاستئناف بتونس قد استكملت بدورها الأبحاث في الملف، وقررت إحالة المتهمين السبعة على أنظار الدائرة الجنائية بـالمحكمة الابتدائية بأريانة لمحاكمتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم، حيث كانت أولى جلسات المحاكمة قد حُددت بتاريخ 23 أفريل المنقضي، قبل أن تقرر المحكمة تحديد جلسة 10 ديسمبر القادم لاستكمال الإجراءات القانونية والمرافعات.
وتعود أطوار هذه الجريمة إلى نشوب خلاف حاد بين مجموعتين من الشبان داخل مأوى السيارات التابع لـلفضاء التجاري المذكور. وسرعان ما تطور هذا الخلاف اللفظي إلى معركة عنيفة وتبادل للاعتداءات، انتهت بـجريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب أصيل مدينة منزل جميل من ولاية بنزرت، بعد أن تلقى طعنات قاتلة على مستوى الصدر بواسطة آلة حادة.
حجز أداة الجريمة وإلقاء القبض على 7 أشخاصوعلى إثر وقوع الجريمة، باشرت وحدات منطقة الحرس الوطني بأريانة، مدعومة بمختلف اختصاصات الإدارة العامة لوحدات التدخل بـالإقليم، أبحاثها الميدانية المكثفة. وقد أسفرت التحريات السريعة عن حجز أداة الجريمة في مسرح الواقعة، وإلقاء القبض على 7 أشخاص ثبت تورطهم ومشاركتهم في المعركة، من بينهم المشتبه به الرئيسي في تسديد الطعنات القاتلة لـلضحية.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بفتح بحث عدلي في الغرض وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع المتورطين.
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