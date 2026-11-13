مع خطايا مالية ضخمة: 12 سنة سجناً لعصابة تروّج المخدرات في محيط المؤسسات التربوية بسيدي حسين

أصدرتبـأحكاماً تراوحت بينبحقمكونة منتورّطوا فيبمحيطبـوقد قضتبـلمدةمع إخضاعهم لـلمدةإضافية، إلى جانب تسليطضدّهم، وذلك على خلفية تورطهم فيلاستهدافومحاولةفيبالقرب منوتعود أطوارإلىالتي باشرتها، والتي أطاحت بـوهم بصددوسطوقد كشفتعن تورطفيلتوزيععلى، مستغلينلتوسيع