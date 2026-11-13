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مع خطايا مالية ضخمة: 12 سنة سجناً لعصابة تروّج المخدرات في محيط المؤسسات التربوية بسيدي حسين

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 09:00 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أصدرت الدائرة الجنائية بـالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً تراوحت بين السجن والخطايا المالية بحق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص تورّطوا في ترويج المخدرات بمحيط المؤسسات التربوية بـمعتمدية سيدي حسين.


وقد قضت المحكمة بـسجن المتهمين الثلاثة لمدة 12 سنة مع إخضاعهم لـلمراقبة الإدارية لمدة 10 سنوات إضافية، إلى جانب تسليط خطايا مالية ضخمة ضدّهم، وذلك على خلفية تورطهم في شبكة منظمة لاستهداف التلاميذ والشباب ومحاولة الإيقاع بهم في آفة المخدرات بالقرب من الفضاءات المدرسية.



وتعود أطوار القضية إلى الأبحاث والتحريات الأمنية المعمقة التي باشرتها الوحدات المختصة، والتي أطاحت بـأفراد العصابة وهم بصدد ترويج مواد مخدرة وسط محيط المؤسسات التربوية.


وقد كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في شبكة متكاملة لتوزيع السموم على القصر والشباب، مستغلين قربهم من المدارس لتوسيع شبكة زبائنهم.

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