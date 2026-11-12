Babnet   Latest update 07:46 Tunis

حي النصر: اندلاع حريق بمطعم والحماية المدنية تتدخل

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af6ab845014a8.90753626_hqnfegopkmilj.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 22:11 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اندلع مساء الخميس 12 نوفمبر حريق، داخل مطعم بمنطقة حي النصر بالعاصمة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وكميات كثيفة من الدخان.


وتحوّلت وحدات الحماية المدنية علي عين المكان، لإخماد النيران والحيلولة دون امتدادها إلى المحلات والمباني المجاورة.


ولم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق، كما لم تصدر إلى حد الآن معطيات رسمية بشأن تسجيل إصابات أو حجم الخسائر الناجمة عنه.


Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339628

babnet

كل الأخبار...

07:46 - رئيس نقابة الفلاحين: الجدل حول الطماطم المصرية أخذ أكثر من حجمه.. والدعوة إلى تحكيم الرقابة الصحية
07:41 - زيادات في أسعار بعض مواد البناء.. وهذه أبرز الأسباب
07:09 - دراسة تعود إلى 1960 تحدد اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 موعداً افتراضياً لـ«نهاية العالم»
06:59 - تصفيات كأس أمم إفريقيا: نسور قرطاج أمام حتمية التدارك في مواجهة فرسان المتوسط
06:42 - النوري: 780 مليون دينار لدعم البلديات و68 دار خدمات رقمية وانتدابات جديدة لتعزيز الموارد البشرية
06:34 - وزير الداخلية: 3900 انتداب جديد وتخصيص 13 مليون دينار لوسائل النقل الأمنية وخطة شاملة لمواجهة الجريمة والمخدرات
06:33 - ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027: مطالب بتعزيز الأمن وإصلاح البلديات والتسريع في المشاريع المعطلة
06:10 - كوشنر: تقدم كبير في التسوية الأوكرانية.. روسيا وأوكرانيا اتفقتا على إشراك أوروبا في الجولة المقبلة
أمس 23:07 - الدورة الرابعة لملتقى تونس للرواية العربية/ الجلسة الأدبية الأولى: الرواية الخضراء في العالم العربي، المفهوم وتحولات السرد
أمس 22:29 - بيان تونس بمناسبة الذكرى الـ70 لانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 نوفمبر 2026 | 3 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:13
14:52
12:11
06:55
05:26
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet27°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
26°-16
25°-16
24°-15
26°-15
  • Avoirs en devises 24142,6
  • (12/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36639 DT
  • (12/11)
  • 1 $ = 3,02479 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/11)     1125,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/11)   29066 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab