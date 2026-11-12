حي النصر: اندلاع حريق بمطعم والحماية المدنية تتدخل

اندلع مساء الخميس 12 نوفمبر حريق، داخل مطعم بمنطقة حي النصر بالعاصمة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وكميات كثيفة من الدخان.وتحوّلت وحدات الحماية المدنية علي عين المكان، لإخماد النيران والحيلولة دون امتدادها إلى المحلات والمباني المجاورة.ولم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق، كما لم تصدر إلى حد الآن معطيات رسمية بشأن تسجيل إصابات أو حجم الخسائر الناجمة عنه.