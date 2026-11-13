دراسة تعود إلى 1960 تحدد اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 موعداً افتراضياً لـ«نهاية العالم»

أعادت دراسة علمية نُشرت سنة 1960 تحت عنوان «يوم القيامة» إثارة الاهتمام، بعد أن حددت يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 موعداً افتراضياً لنهاية البشرية، استناداً إلى معادلة رياضية توقعت بلوغ النمو السكاني مستويات غير محدودة إذا استمر بالوتيرة نفسها.وأعدّ الدراسة الفيزيائي النمساوي-الأميركي هاينتس فون فويستر وفريقه البحثي، اعتماداً على بيانات تاريخية للنمو السكاني، خلصت إلى أن تسارع عدد السكان قد يؤدي حسابياً إلى اكتظاظ يجعل البشرية عاجزة عن الاستمرار.غير أن هذا السيناريو لم يتحقق، إذ تباطأ النمو السكاني العالمي بشكل ملحوظ منذ ستينيات القرن الماضي، نتيجة تراجع معدلات الإنجاب. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العالم قد يبلغ ذروته عند نحو، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً.ويؤكد مسار النمو السكاني أن التاريخ الذي حددته الدراسة لم يكن موعداً علمياً مؤكداً لنهاية العالم، بل نتيجة افتراضية لمعادلة رياضية افترضت استمرار معدلات نمو لم تعد تعكس الواقع.