تأييد الإدانة والترفيع في العقوبات إلى 25 عاماً لنور الدين البحيري وفتحي البلدي في قضية افتعال جوازات سفر
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة المتهمين في القضية المتعلقة بـافتعال جوازات سفر وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية، مع الترفيع في العقوبات السجنية لكل من وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمستشار سابقاً بوزارة الداخلية فتحي البلدي من 20 إلى 25 عاماً سجناً، مع 5 أعوام مراقبة إدارية.
ونظرت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس في القضية المتعلقة بـافتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية، وذلك عبر المحاكمة عن بعد من خلال القاعة المخصصة للجلسات القضائية بالسجن المدني بالمرناقية، حيث رفض كل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي المثول أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب.
الترفيع في العقاب البدنيوإثر الجلسة، قضت الدائرة المتعهدة بـالترفيع في العقاب البدني لكل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي من 20 إلى 25 عاماً سجناً، مع مراقبة إدارية مدة 5 أعوام من تاريخ انقضاء العقوبة السجنية.
إقرار الحكم الابتدائي في حق متهمين آخرينوقضت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بـسجن متهمين اثنين محالين بـحالة سراح، أحدهما إطار سابق برئاسة الحكومة، مدة 11 عاماً.
كما قضت الدائرة بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بـسجن أربعة متهمين آخرين محالين بـحالة فرار، من بينهم معاذ الغنوشي وأجانب، مدة 30 عاماً مع النفاذ العاجل.
التشطيب على حمادي الجبالي وقاضٍ سابقوبخصوص رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وقاضٍ سابق ومتهم ثالث، تقرر الحكم بالتشطيب عليهم من ملف القضية، في انتظار مآل طعنهم بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بـإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب.
ونظرت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس في القضية المتعلقة بـافتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية، وذلك عبر المحاكمة عن بعد من خلال القاعة المخصصة للجلسات القضائية بالسجن المدني بالمرناقية، حيث رفض كل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي المثول أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب.
الترفيع في العقاب البدنيوإثر الجلسة، قضت الدائرة المتعهدة بـالترفيع في العقاب البدني لكل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي من 20 إلى 25 عاماً سجناً، مع مراقبة إدارية مدة 5 أعوام من تاريخ انقضاء العقوبة السجنية.
إقرار الحكم الابتدائي في حق متهمين آخرينوقضت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بـسجن متهمين اثنين محالين بـحالة سراح، أحدهما إطار سابق برئاسة الحكومة، مدة 11 عاماً.
كما قضت الدائرة بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بـسجن أربعة متهمين آخرين محالين بـحالة فرار، من بينهم معاذ الغنوشي وأجانب، مدة 30 عاماً مع النفاذ العاجل.
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