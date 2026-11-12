الترفيع في العقاب البدني



إقرار الحكم الابتدائي في حق متهمين آخرين



التشطيب على حمادي الجبالي وقاضٍ سابق



قضتلدىبإقرارفي القضية المتعلقة بـوتسليمها إلى، معلكل منمن، معونظرتلدىفي القضية المتعلقة بـوتسليمها إلى، وذلك عبرمن خلال، حيثكل منأماموإثر الجلسة، قضتبـلكل منمن، معمدةمن تاريخوقضتلدىبإقرارالقاضي بـمحالين بـ، أحدهما، مدةكما قضتبإقرارالقاضي بـمحالين بـ، من بينهم، مدةمعوبخصوص، تقررمن، في انتظارضد قرارالقاضي بـعلى أنظار