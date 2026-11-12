كانت مخصصة للترويج بالوسط المدرسي: إيقاف شبكة لترويج المخدرات تنشط بين الجبل الأحمر وحي ابن خلدون وحجز كميات هامة من "الزطلة" والأقراص المخدرة
في إطار المجهودات الحثيثة والمستمرة التي تبذلها وحدات الأمن الوطني لمجابهة الجريمة بمختلف أشكالها، والتصدي لـشبكات ترويج المخدرات، نفّذت وحدات فرقة الشرطة العدلية بالعمران، أمس، سلسلة من المداهمات الأمنية التي شملت عدة نقاط حساسة بكل من الجبل الأحمر، وراس الطابية، وحي ابن خلدون.
وقد أسفرت هذه العمليات الاستباقية عن الإطاحة بثلاثة عناصر انخرطوا في شبكة لترويج المخدرات، في حين تم إدراج عنصر رابع في التفتيش والقبض عليه لاحقاً. كما مكّنت التدخلات الميدانية من حجز كميات هامة من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، إلى جانب عدد كبير من الأقراص المخدرة، ومعدات تُستخدم في إعداد وتوزيع المواد المخدرة تمثلت في آلة قص وميزان إلكتروني، فضلاً عن حجز مبالغ مالية متفاوتة متأتية من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وكشفت الأبحاث أن المخدرات المذكورة كانت مخصصة لـلترويج بالوسط المدرسي مقابل مبالغ مالية.
وقد تم الاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض لإحالتهم على العدالة.
وقد أسفرت هذه العمليات الاستباقية عن الإطاحة بثلاثة عناصر انخرطوا في شبكة لترويج المخدرات، في حين تم إدراج عنصر رابع في التفتيش والقبض عليه لاحقاً. كما مكّنت التدخلات الميدانية من حجز كميات هامة من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، إلى جانب عدد كبير من الأقراص المخدرة، ومعدات تُستخدم في إعداد وتوزيع المواد المخدرة تمثلت في آلة قص وميزان إلكتروني، فضلاً عن حجز مبالغ مالية متفاوتة متأتية من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وكشفت الأبحاث أن المخدرات المذكورة كانت مخصصة لـلترويج بالوسط المدرسي مقابل مبالغ مالية.
وقد تم الاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض لإحالتهم على العدالة.
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