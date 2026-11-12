Babnet   Latest update 20:02 Tunis

فيديو اليوم... لاعب مغمور... شايف روحو كريستيانو رونالدو! .

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af605ae67be64.38581721_oenqghmfpjkil.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 19:35 قراءة: 1 د, 11 ث
      
حقق صانع المحتوى والممثل السعودي محمد شايف انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر نوفمبر، بعد تداول مقطع فيديو ساخر له يتعلق بكرة القدم، تجاوز نطاق انتشاره الجمهور العربي ووصل إلى حسابات رياضية عالمية شهيرة.


واشتهر شايف بأسلوبه الكوميدي العفوي والبسيط، من خلال تقديم سكتشات ومقاطع يومية ورياضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما «تيك توك» وإنستغرام، حيث نجح في استقطاب جمهور واسع بفضل طريقته المميزة في تقمص الشخصيات والمواقف الطريفة.


وكان المقطع الأخير بمثابة نقطة تحول في انتشاره، بعدما أعادت حسابات رياضية عالمية تداوله، من أبرزها حساب Troll Football الشهير على منصة «إكس»، الذي وصفه بأنه «لاعبه المفضل الجديد»، في إشارة ساخرة إلى المقطع الذي أثار تفاعلا واسعا بين متابعي كرة القدم.


وتقوم فكرة المقطع على تقديم مشهد كوميدي جعل بعض المتابعين الأجانب يتعاملون معه في البداية كما لو كان مقطعا للاعب كرة قدم حقيقي، قبل أن يتضح أنه جزء من محتوى ساخر، وهو ما ساهم في اتساع دائرة انتشاره وتداوله.

ومحمد شايف، المولود في 18 جويلية 2003 بالمدينة المنورة والمقيم في جدة، هو صانع محتوى وممثل سعودي، استطاع بناء قاعدة جماهيرية من خلال المقاطع الكوميدية القصيرة التي يقدمها، كما خاض تجربة التمثيل السينمائي من خلال مشاركته في الفيلم السعودي «الزرفة».

ويعكس الانتشار الأخير لمقطعه قدرة المحتوى الكوميدي القصير على تجاوز الحدود اللغوية والجغرافية، والوصول إلى جمهور عالمي، خصوصا عندما يرتبط بموضوع يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة مثل كرة القدم.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339611

babnet

كل الأخبار...

20:02 - معين الشعباني: مباراة ليبيا تعدّ آخر فرصة لنا أمام جماهيرنا ولمسنا كل الحفاوة والمساندة من جماهيرنا العريضة في صفاقس
19:53 - بطولة المنستير للتحدي: معز الشرقي وعزيز الواقع يودعان المنافسة من الدور ثمن النهائي
19:47 - يوسف دابو مدرب المنتخب الليبي: مباراة تونس حاسمة لكنها ليست مصيرية
19:35 - فيديو اليوم... لاعب مغمور... شايف روحو كريستيانو رونالدو! .
19:09 - مركز "إفادة" ينظم دورة تكوينية لفائدة جمعيات من القصرين وسيدي بوزيد حول أخطاء التصرف لدى الجمعيات وسبل تفاديها
18:50 - ولاية قفصة: جلسة عمل للمصادقة على مشروع المخطط المحلي للصمود والتكيّف مع التغيرات المناخية ببلدية المتلوي
18:35 - "أليسار" يتجاوز 15 مليون مشاهدة و"يوتيوب ميوزيك" تحتفي بإليسا
18:27 - طقس الليلة: سحب عابرة بأغلب المناطق
18:27 - مقتل 4 عسكريين أتراك إثر سقوط مروحية عسكرية في ولاية مالاتيا
18:22 - انطلاق الايام الفرنكوفونية الاولى للتخدير والانعاش لدى الاطفال بجزيرة جربة بمشاركة دولية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 نوفمبر 2026 | 2 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:54
05:25
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
28°-15
25°-16
24°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24142,6
  • (12/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36639 DT
  • (12/11)
  • 1 $ = 3,02479 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/11)     1125,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/11)   29066 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab