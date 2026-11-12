فيديو اليوم... لاعب مغمور... شايف روحو كريستيانو رونالدو! .

حقق صانع المحتوى والممثل السعودي محمد شايف انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر نوفمبر، بعد تداول مقطع فيديو ساخر له يتعلق بكرة القدم، تجاوز نطاق انتشاره الجمهور العربي ووصل إلى حسابات رياضية عالمية شهيرة.واشتهر شايف بأسلوبه الكوميدي العفوي والبسيط، من خلال تقديم سكتشات ومقاطع يومية ورياضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما «تيك توك» وإنستغرام، حيث نجح في استقطاب جمهور واسع بفضل طريقته المميزة في تقمص الشخصيات والمواقف الطريفة.وكان المقطع الأخير بمثابة نقطة تحول في انتشاره، بعدما أعادت حسابات رياضية عالمية تداوله، من أبرزها حسابالشهير على منصة «إكس»، الذي وصفه بأنه «لاعبه المفضل الجديد»، في إشارة ساخرة إلى المقطع الذي أثار تفاعلا واسعا بين متابعي كرة القدم.وتقوم فكرة المقطع على تقديم مشهد كوميدي جعل بعض المتابعين الأجانب يتعاملون معه في البداية كما لو كان مقطعا للاعب كرة قدم حقيقي، قبل أن يتضح أنه جزء من محتوى ساخر، وهو ما ساهم في اتساع دائرة انتشاره وتداوله.ومحمد شايف، المولود في 18 جويلية 2003 بالمدينة المنورة والمقيم في جدة، هو صانع محتوى وممثل سعودي، استطاع بناء قاعدة جماهيرية من خلال المقاطع الكوميدية القصيرة التي يقدمها، كما خاض تجربة التمثيل السينمائي من خلال مشاركته في الفيلم السعودي «الزرفة».ويعكس الانتشار الأخير لمقطعه قدرة المحتوى الكوميدي القصير على تجاوز الحدود اللغوية والجغرافية، والوصول إلى جمهور عالمي، خصوصا عندما يرتبط بموضوع يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة مثل كرة القدم.