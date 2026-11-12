من اخطر " النطارة" بالعاصمة: أمن باردو يطيح بصاحب " الخوذة الصفراء "

تمكن أعوان واطارات مركز الأمن الوطني بباردو من الاطاحة على احد اخطر " النطارين" بالعاصمة معروف ب" صاحب الخوذة الصفراء" إثر ضبطه منلبسا صحبة شريكه على متن دراجة نارية بصدد افتكاك هاتف واغراض طالب جامعي،وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيه يعتبر من اخطر " النطارين" بالعاصمة حيث تورط صحبة شريكه في ارتكاب عديد عمليات النشل بالنطر وذلك باستعمال دراجة نارية ويضع المظنون فيه الرئيسي على رأسه دائما " خوذة صفراء" حيث يباغتان ضحاياهما وييفتكان منهم أغراضهم من هواتف او مصوغ او حقائب يدوية وحواسيب،وصدرت في حق صاحب " الخوذة الصفراء" عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، الى أن تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بباردو امس الأربعاء من القاء القبض عليه وشريكه مباشرة اثر تورطهما على مستوى شارع الحبيب بورقيبة باردو في افتكاك هاتف وحقيبة ظهر من طالب جامعي، حيث وفي ظرف زمني وجيز امكن محاصرتهما وايقافهما وحجز المسروق واعادته إلى الطالب الطالب الجامعي ،وتقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهما لمواصلة البحث واحالتهما لاحقا على مصادر التفتيش