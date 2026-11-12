Babnet   Latest update 18:35 Tunis

من اخطر " النطارة" بالعاصمة: أمن باردو يطيح بصاحب " الخوذة الصفراء "

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6a86021b13b4a3.44029504_ipnekjmlohfqg.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 17:05 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تمكن أعوان واطارات مركز الأمن الوطني بباردو من الاطاحة على احد اخطر " النطارين" بالعاصمة معروف ب" صاحب الخوذة الصفراء" إثر ضبطه منلبسا صحبة شريكه على متن دراجة نارية بصدد افتكاك هاتف واغراض طالب جامعي،


وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيه يعتبر من اخطر " النطارين" بالعاصمة حيث تورط صحبة شريكه في ارتكاب عديد عمليات النشل بالنطر وذلك باستعمال دراجة نارية ويضع المظنون فيه الرئيسي على رأسه دائما " خوذة صفراء" حيث يباغتان ضحاياهما وييفتكان منهم أغراضهم من هواتف او مصوغ او حقائب يدوية وحواسيب،
وصدرت في حق صاحب " الخوذة الصفراء" عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، الى أن تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بباردو امس الأربعاء من القاء القبض عليه وشريكه مباشرة اثر تورطهما على مستوى شارع الحبيب بورقيبة باردو في افتكاك هاتف وحقيبة ظهر من طالب جامعي، حيث وفي ظرف زمني وجيز امكن محاصرتهما وايقافهما وحجز المسروق واعادته إلى الطالب الطالب الجامعي ،

وتقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهما لمواصلة البحث واحالتهما لاحقا على مصادر التفتيش

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339594

babnet

كل الأخبار...

18:35 - "أليسار" يتجاوز 15 مليون مشاهدة و"يوتيوب ميوزيك" تحتفي بإليسا
18:27 - طقس الليلة: سحب عابرة بأغلب المناطق
18:27 - مقتل 4 عسكريين أتراك إثر سقوط مروحية عسكرية في ولاية مالاتيا
18:22 - انطلاق الايام الفرنكوفونية الاولى للتخدير والانعاش لدى الاطفال بجزيرة جربة بمشاركة دولية
18:18 - النسق الإيجابي يلازم اداء بورصة تونس في إقفال الخميس
18:18 - المخبر المركزي للتحاليل والتجارب على شهادة الاعتماد يحصل شهادة الاعتماد في مجال تحليل المبيدات العضوية الكلورية
18:16 - الدوحة: الهميسي يجدد التزام تونس بالمساهمة في بناء مستقبل رقمي شامل وآمن وعادل
18:12 - وزارة التجهيز: المصادقة على 48 مثال تهيئة عمرانية والوزارة تسعى إلى استكمال 30 مثالاً إضافياً قبل نهاية 2026
18:07 - بلدية تونس تشرع في تركيز وتجديد تجهيزات الإنارة في ملعب الشاذلي زوين وملاعب أخرى
17:56 - الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية: 13 فيلماً تونسياً يشارك في المسابقات الرسمية للمهرجان
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 نوفمبر 2026 | 2 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:54
05:25
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet30°
25° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
28°-15
25°-16
24°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 24142,6
  • (12/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36639 DT
  • (12/11)
  • 1 $ = 3,02479 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/11)     1125,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/11)   29066 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab