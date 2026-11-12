Samsung Electronics renouvelle son offre en Tunisie
Le géant coréen célèbre bientôt ses 30 ans en Tunisie et renforce encore sa position sur le marché avec sa nouvelle gamme de téléviseurs, réunissant le Mini LED, OLED, NEO QLED, The Frame et notamment la Crystal UHD 4K.
Samsung Electronics séduit encore les Tunisiens avec cette nouvelle collection ; la marque enrichit son offre sur le marché tunisien en proposant plusieurs technologies d'affichage, toutes en résolution 4K UHD.
La marque propose une panoplie de téléviseurs conçue pour répondre à tous les usages et à tous les décors : du téléviseur 4K UHD accessible au spectaculaire écran de 100 pouces, en passant par des modèles qui transforment l'écran en véritable œuvre d'art.
Les gammes Neo QLED et Crystal UHD sont déjà présentes sur le marché. Trois autres univers, The Frame, OLED et Mini LED, font quant à eux leur première apparition en Tunisie. Une diversité qui permet à chacun de trouver le téléviseur correspondant à ses attentes.
Crystal UHD U8000H : la 4K UHD accessible au quotidienAvec le U8000H, Samsung propose une expérience 4K UHD, pensée pour accompagner les moments de divertissement du quotidien.
Ce téléviseur s'adresse aux consommateurs à la recherche d'une image de qualité, d'un design contemporain et des fonctionnalités essentielles pour profiter de leurs contenus préférés.
Reposant sur la technologie PurColor, le U8000H restitue les contenus en résolution 4K UHD, offrant quatre fois plus de détails qu'une image Full HD. Son traitement d'image optimise le rendu des contenus grâce à la qualité des matériaux et son processeur ultra performant, offrant ainsi une expérience visuelle agréable et répondant parfaitement aux usages courants : films, séries, émissions télévisées et divertissement familial.
Avec son positionnement accessible, le Crystal UHD U8000H démocratise les téléviseurs premium de Samsung et rend l'expérience 4K UHD accessible à un public plus large.
Neo QLED : l'image Premium, jusqu'à 100 poucesLa gamme Neo QLED incarne l'expérience d'image premium de Samsung, en associant précision de la lumière, couleurs intenses grâce à des points quantiques et une intelligence artificielle ultra rapide. Elle compte deux modèles 4K UHD : le QN70H, disponible en 55", 65" et 75" pouces, et le QN80H, proposé en 100 pouces.
La technologie Quantum Mini LED assure une maîtrise plus fine du rétroéclairage, pour des contrastes plus précis, des noirs plus profonds et des détails mieux préservés dans chaque scène. Les Quantum Dots ou QLED produisent des couleurs fidèles à la réalité.
Les processeurs NQ4 AI et NQ4 AI Gen2 optimisent les images en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz DLG sur le QN70H et 144 Hz sur le QN80H 100 pouces, les deux modèles proposent une expérience fluide, particulièrement appréciable pour les événements sportifs et le gaming.
Amateur de grand écran ou propriétaire d'un business, le 100 pouces Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV ouvre un nouveau chapitre dans l'expérience du divertissement : celui du très grand écran. Sa technologie Quantum Mini LED Full Array contribue à une gestion plus précise des contrastes et de la luminosité.
Mini LED M70H : plus de précision, dans toutes les taillesSamsung introduit pour la première fois sa technologie Mini LED en Tunisie avec le M70H, une gamme pensée pour offrir une expérience visuelle immersive dans différents espaces de vie. Disponible en six formats, de 43" à 85" pouces.
Son rétroéclairage Mini LED assure une meilleure maîtrise de la lumière et du contraste. La technologie Pure Spectrum Color restitue jusqu'à un milliard de nuances, tandis que l'upscaling en 4K grâce à l'intelligence artificielle améliore le rendu des contenus. La compatibilité HDR10+ complète l'expérience.
OLED S85H : une immersion au cœur de l'imageSamsung introduit également pour la première fois en Tunisie sa technologie OLED avec le S85H, disponible en 65" et 77" pouces en résolution 4K UHD. Destiné aux amateurs et professionnels de gaming et de cinéma, ce modèle mise sur la précision des contrastes, la profondeur des noirs et la richesse des couleurs.
Sa technologie OLED auto-émissive permet à chaque pixel de s'allumer et de s'éteindre indépendamment, pour des noirs profonds, des contrastes saisissants et une restitution fidèle des couleurs. Le processeur NQ4 AI Gen2 optimise le traitement de l'image, tandis que son design ultra-fin apporte une touche d'élégance.
The Frame LS03H : quand le téléviseur devient une œuvre d'artPour la première fois en Tunisie, Samsung présente The Frame LS03H, un téléviseur qui repense la place de l'écran dans les espaces de vie. Disponible en 65" et 75" pouces en résolution 4K.
Grâce à son Mode Art, The Frame donne accès à 3000 œuvres. En veille, l'écran laisse place à une sélection d'œuvres et se fond naturellement dans la décoration. Son design épuré et son écran mat anti-reflet lui permettent de s'accorder à tous les styles d'intérieur.
Une gamme complète désormais disponible en TunisieAvec cette nouvelle collection, Samsung Electronics affirme sa volonté de proposer une expérience télévisuelle adaptée à chaque profil de consommateur. Du Crystal UHD U8000H, qui rend la 4K UHD accessible au quotidien, aux performances premium du Neo QLED, en passant par l'expérience artistique de The Frame, la profondeur de l'OLED et la précision du Mini LED, chaque gamme répond à des attentes spécifiques.
Tous les modèles présentés proposent une résolution 4K UHD.
Samsung Electronics séduit encore les Tunisiens avec cette nouvelle collection ; la marque enrichit son offre sur le marché tunisien en proposant plusieurs technologies d'affichage, toutes en résolution 4K UHD.
La marque propose une panoplie de téléviseurs conçue pour répondre à tous les usages et à tous les décors : du téléviseur 4K UHD accessible au spectaculaire écran de 100 pouces, en passant par des modèles qui transforment l'écran en véritable œuvre d'art.
Les gammes Neo QLED et Crystal UHD sont déjà présentes sur le marché. Trois autres univers, The Frame, OLED et Mini LED, font quant à eux leur première apparition en Tunisie. Une diversité qui permet à chacun de trouver le téléviseur correspondant à ses attentes.
Crystal UHD U8000H : la 4K UHD accessible au quotidienAvec le U8000H, Samsung propose une expérience 4K UHD, pensée pour accompagner les moments de divertissement du quotidien.
Ce téléviseur s'adresse aux consommateurs à la recherche d'une image de qualité, d'un design contemporain et des fonctionnalités essentielles pour profiter de leurs contenus préférés.
Reposant sur la technologie PurColor, le U8000H restitue les contenus en résolution 4K UHD, offrant quatre fois plus de détails qu'une image Full HD. Son traitement d'image optimise le rendu des contenus grâce à la qualité des matériaux et son processeur ultra performant, offrant ainsi une expérience visuelle agréable et répondant parfaitement aux usages courants : films, séries, émissions télévisées et divertissement familial.
Avec son positionnement accessible, le Crystal UHD U8000H démocratise les téléviseurs premium de Samsung et rend l'expérience 4K UHD accessible à un public plus large.
Neo QLED : l'image Premium, jusqu'à 100 poucesLa gamme Neo QLED incarne l'expérience d'image premium de Samsung, en associant précision de la lumière, couleurs intenses grâce à des points quantiques et une intelligence artificielle ultra rapide. Elle compte deux modèles 4K UHD : le QN70H, disponible en 55", 65" et 75" pouces, et le QN80H, proposé en 100 pouces.
La technologie Quantum Mini LED assure une maîtrise plus fine du rétroéclairage, pour des contrastes plus précis, des noirs plus profonds et des détails mieux préservés dans chaque scène. Les Quantum Dots ou QLED produisent des couleurs fidèles à la réalité.
Les processeurs NQ4 AI et NQ4 AI Gen2 optimisent les images en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz DLG sur le QN70H et 144 Hz sur le QN80H 100 pouces, les deux modèles proposent une expérience fluide, particulièrement appréciable pour les événements sportifs et le gaming.
Amateur de grand écran ou propriétaire d'un business, le 100 pouces Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV ouvre un nouveau chapitre dans l'expérience du divertissement : celui du très grand écran. Sa technologie Quantum Mini LED Full Array contribue à une gestion plus précise des contrastes et de la luminosité.
Mini LED M70H : plus de précision, dans toutes les taillesSamsung introduit pour la première fois sa technologie Mini LED en Tunisie avec le M70H, une gamme pensée pour offrir une expérience visuelle immersive dans différents espaces de vie. Disponible en six formats, de 43" à 85" pouces.
Son rétroéclairage Mini LED assure une meilleure maîtrise de la lumière et du contraste. La technologie Pure Spectrum Color restitue jusqu'à un milliard de nuances, tandis que l'upscaling en 4K grâce à l'intelligence artificielle améliore le rendu des contenus. La compatibilité HDR10+ complète l'expérience.
OLED S85H : une immersion au cœur de l'imageSamsung introduit également pour la première fois en Tunisie sa technologie OLED avec le S85H, disponible en 65" et 77" pouces en résolution 4K UHD. Destiné aux amateurs et professionnels de gaming et de cinéma, ce modèle mise sur la précision des contrastes, la profondeur des noirs et la richesse des couleurs.
Sa technologie OLED auto-émissive permet à chaque pixel de s'allumer et de s'éteindre indépendamment, pour des noirs profonds, des contrastes saisissants et une restitution fidèle des couleurs. Le processeur NQ4 AI Gen2 optimise le traitement de l'image, tandis que son design ultra-fin apporte une touche d'élégance.
The Frame LS03H : quand le téléviseur devient une œuvre d'artPour la première fois en Tunisie, Samsung présente The Frame LS03H, un téléviseur qui repense la place de l'écran dans les espaces de vie. Disponible en 65" et 75" pouces en résolution 4K.
Grâce à son Mode Art, The Frame donne accès à 3000 œuvres. En veille, l'écran laisse place à une sélection d'œuvres et se fond naturellement dans la décoration. Son design épuré et son écran mat anti-reflet lui permettent de s'accorder à tous les styles d'intérieur.
Une gamme complète désormais disponible en TunisieAvec cette nouvelle collection, Samsung Electronics affirme sa volonté de proposer une expérience télévisuelle adaptée à chaque profil de consommateur. Du Crystal UHD U8000H, qui rend la 4K UHD accessible au quotidien, aux performances premium du Neo QLED, en passant par l'expérience artistique de The Frame, la profondeur de l'OLED et la précision du Mini LED, chaque gamme répond à des attentes spécifiques.
Tous les modèles présentés proposent une résolution 4K UHD.
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