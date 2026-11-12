Samsung Electronics renouvelle son offre en Tunisie

Crystal UHD U8000H : la 4K UHD accessible au quotidien



Neo QLED : l'image Premium, jusqu'à 100 pouces



Mini LED M70H : plus de précision, dans toutes les tailles



OLED S85H : une immersion au cœur de l'image



The Frame LS03H : quand le téléviseur devient une œuvre d'art



Une gamme complète désormais disponible en Tunisie



Lecélèbre bientôt sesen Tunisie et renforce encore sa position sur le marché avec sa nouvelle, réunissant leet notamment laséduit encore les Tunisiens avec cette nouvelle collection ; la marque enrichit son offre sur leen proposant plusieurs, toutes enLa marque propose une panoplie de téléviseurs conçue pour répondre àet à: duau spectaculaire écran de, en passant par des modèles qui transforment l'écran enLes gammesetsont déjà présentes sur le marché. Trois autres univers,et, font quant à eux leur. Une diversité qui permet à chacun de trouver le téléviseur correspondant àAvec le, Samsung propose une, pensée pour accompagner lesCe téléviseur s'adresse aux consommateurs à la recherche d'une, d'unet despour profiter de leurs contenus préférés.Reposant sur la technologie, lerestitue les contenus en, offrantqu'une image. Sonoptimise le rendu des contenus grâce à la qualité des matériaux et son, offrant ainsi une expérience visuelle agréable et répondant parfaitement aux: films, séries, émissions télévisées et divertissement familial.Avec son, ledémocratise les téléviseurs premium de Samsung et rend l'accessible à unLa gammeincarne l'de Samsung, en associantgrâce à deset une. Elle compte: le, disponible enetpouces, et le, proposé enLa technologieassure une maîtrise plus fine du, pour des, deset desdans chaque scène. Lesouproduisent desLes processeursetoptimisent les images engrâce à l'. Avec uneallant jusqu'àsur leetsur le, les deux modèles proposent une, particulièrement appréciable pour leset leAmateur de grand écran ou propriétaire d'un business, leouvre un nouveau chapitre dans l'expérience du divertissement : celui du. Sa technologiecontribue à une gestion plus précise deset de laSamsung introduit pour lasa technologieen Tunisie avec le, une gamme pensée pour offrir unedans différents espaces de vie. Disponible en, depouces.Sonassure une meilleure maîtrise de laet du. La technologierestitue jusqu'à, tandis que l'grâce à l'améliore le rendu des contenus. La compatibilitécomplète l'expérience.Samsung introduit également pour lasa technologieavec le, disponible enetpouces en. Destiné aux amateurs et professionnels deet de, ce modèle mise sur la, laet laSa technologiepermet à chaquede s'allumer et de s'éteindre, pour des, deset une. Le processeuroptimise le traitement de l'image, tandis que sonapporte une touche d'élégance.Pour la, Samsung présente, un téléviseur qui repense la place de l'écran dans les espaces de vie. Disponible enetpouces enGrâce à son, The Frame donne accès à. En, l'écran laisse place à une sélection d'œuvres et se fond naturellement dans la décoration. Sonet sonlui permettent de s'accorder àAvec cette nouvelle collection,affirme sa volonté de proposer une. Du, qui rend laaccessible au quotidien, aux performances premium du, en passant par l'expérience artistique de, la profondeur de l'et la précision du, chaque gamme répond à desTous les modèles présentés proposent une résolution 4K UHD.