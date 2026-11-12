سامسونج للإلكترونيات تجدّد عروضها في تونس
يقترب العملاق الكوري من الاحتفال بمرور 30 عاماً على وجوده في تونس، ويعزّز مكانته في السوق من خلال تشكيلته الجديدة من أجهزة التلفزيون، التي تجمع بين تقنيات Mini LED وOLED وNeo QLED وThe Frame، إلى جانب Crystal UHD 4K.
وتواصل سامسونج للإلكترونيات استقطاب اهتمام التونسيين من خلال هذه المجموعة الجديدة، حيث تُثري العلامة التجارية عروضها في السوق التونسية عبر توفير مجموعة متنوعة من تقنيات العرض، جميعها بدقة 4K UHD.
وتقترح العلامة مجموعة واسعة من أجهزة التلفزيون المصمّمة لتلبية مختلف الاستخدامات والانسجام مع شتى أنماط الديكور؛ انطلاقاً من تلفزيون 4K UHD بسعر في المتناول، وصولاً إلى الشاشة الاستثنائية بقياس 100 بوصة، مروراً بطرازات تحوّل الشاشة إلى عمل فني حقيقي.
وبينما تتوفر سلسلتا Neo QLED وCrystal UHD في السوق التونسية، تُطرح The Frame وOLED وMini LED للمرة الأولى. ويتيح هذا التنوع لكل مستخدم اختيار التلفزيون الذي يستجيب لتطلعاته.
Crystal UHD U8000H: دقة 4K UHD في متناول الجميعمن خلال U8000H، تقدّم سامسونج تجربة 4K UHD صُمّمت لتواكب لحظات الترفيه اليومية.
يستهدف هذا التلفزيون المستهلكين الباحثين عن جودة صورة متميزة، وتصميم عصري، والوظائف الأساسية التي تتيح لهم الاستمتاع بمحتوياتهم المفضلة.
وبفضل تقنية PurColor، يعرض U8000H المحتويات بدقة 4K UHD، موفراً تفاصيل أكثر بأربع مرات مقارنة بصورة Full HD. كما تعمل تقنية معالجة الصورة على تحسين عرض المحتويات، لتوفير تجربة مشاهدة ممتعة تلائم الاستخدامات اليومية.
ومن خلال تموقعه الذي يجعله في متناول شريحة أوسع من المستهلكين، يساهم Crystal UHD U8000H في إتاحة تجربة تلفزيونات سامسونج المتميزة وتجربة 4K UHD لجمهور أكبر.
Neo QLED: صورة متميزة بقياس يصل إلى 100 بوصةتجسّد سلسلة Neo QLED تجربة الصورة المتميزة من سامسونج، إذ تجمع بين الدقة في التحكم بالإضاءة، والألوان الغنية بفضل النقاط الكمومية، والذكاء الاصطناعي فائق السرعة. وتضم السلسلة طرازين بدقة 4K UHD: QN70H المتوفر بقياسات 55 و65 و75 بوصة، وQN80H المتوفر بقياس 100 بوصة.
وتتيح تقنية Quantum Mini LED تحكماً أدق في الإضاءة الخلفية، بما يوفر تبايناً أكثر دقة، ودرجات سوداء أعمق، ويحافظ بشكل أفضل على التفاصيل في كل مشهد. كما تنتج تقنية Quantum Dots أو QLED ألواناً أقرب إلى الواقع.
ويعمل المعالجان NQ4 AI وNQ4 AI Gen2 على تحسين الصور في الوقت الفعلي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. ومع معدل تحديث يصل إلى 120 Hz DLG في QN70H و144 Hz في QN80H بقياس 100 بوصة، يوفّر الطرازان تجربة عرض سلسة، لا سيما عند متابعة الأحداث الرياضية وممارسة الألعاب الإلكترونية.
ويفتح تلفزيون 100 بوصة Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV آفاقاً جديدة في عالم الترفيه، سواء لـعشاق الشاشات الكبيرة أو لأصحاب الأعمال. كما تساهم تقنية Quantum Mini LED Full Array في إدارة أكثر دقة لـلتباين والسطوع.
Mini LED M70H: دقة أكبر بمختلف القياساتتطرح سامسونج للمرة الأولى في تونس تقنية Mini LED من خلال M70H، وهي سلسلة صُمّمت لتوفير تجربة مشاهدة غامرة في مختلف مساحات المعيشة. وتتوفر بـستة قياسات تتراوح بين 43 و85 بوصة.
وتوفر الإضاءة الخلفية بتقنية Mini LED تحكماً أفضل في الضوء والتباين. وتعمل تقنية Pure Spectrum Color على إعادة إنتاج ما يصل إلى مليار درجة لونية، فيما تساهم تقنية رفع دقة الصورة إلى 4K بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحسين عرض المحتويات. وتكتمل التجربة بفضل التوافق مع HDR10+.
OLED S85H: تجربة غامرة في قلب الصورةتطرح سامسونج أيضاً، وللمرة الأولى في تونس، تقنية OLED من خلال S85H، المتوفر بقياسي 65 و77 بوصة وبدقة 4K UHD. ويستهدف هذا الطراز هواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية والسينما.
وتتيح تقنية OLED ذاتية الإضاءة لكل بكسل أن يضيء وينطفئ بشكل مستقل، مما يسمح بالحصول على درجات سوداء عميقة، وتباين لافت، وإعادة إنتاج دقيقة للألوان. ويعمل المعالج NQ4 AI Gen2 على تحسين معالجة الصورة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
The Frame LS03H: عندما يتحول التلفزيون إلى عمل فنيتقدّم سامسونج، للمرة الأولى في تونس، تلفزيون The Frame LS03H الذي يعيد تصور مكانة الشاشة في المساحات المعيشية. ويتوفر بقياسي 65 و75 بوصة وبدقة 4K.
وبفضل وضع Art Mode، يتيح The Frame الوصول إلى أكثر من 3000 عمل فني. وعند وضع الاستعداد، تتحول الشاشة إلى مساحة لعرض مجموعة مختارة من الأعمال الفنية. كما يتيح تصميمه الأنيق وشاشته غير اللامعة والمضادة للانعكاس ملاءمة مختلف أنماط الديكور الداخلي.
مجموعة متكاملة متوفرة الآن في تونسمن خلال هذه المجموعة الجديدة، تؤكد سامسونج للإلكترونيات حرصها على توفير تجربة تلفزيونية تتلاءم مع مختلف فئات المستهلكين. فمن Crystal UHD U8000H الذي يجعل تجربة 4K UHD متاحة للاستخدام اليومي، إلى الأداء المتميز لسلسلة Neo QLED، مروراً بالتجربة الفنية التي يوفرها The Frame، وعمق OLED، ودقة Mini LED، تستجيب كل سلسلة لتطلعات واحتياجات محددة.
وتواصل سامسونج للإلكترونيات استقطاب اهتمام التونسيين من خلال هذه المجموعة الجديدة، حيث تُثري العلامة التجارية عروضها في السوق التونسية عبر توفير مجموعة متنوعة من تقنيات العرض، جميعها بدقة 4K UHD.
وتقترح العلامة مجموعة واسعة من أجهزة التلفزيون المصمّمة لتلبية مختلف الاستخدامات والانسجام مع شتى أنماط الديكور؛ انطلاقاً من تلفزيون 4K UHD بسعر في المتناول، وصولاً إلى الشاشة الاستثنائية بقياس 100 بوصة، مروراً بطرازات تحوّل الشاشة إلى عمل فني حقيقي.
وبينما تتوفر سلسلتا Neo QLED وCrystal UHD في السوق التونسية، تُطرح The Frame وOLED وMini LED للمرة الأولى. ويتيح هذا التنوع لكل مستخدم اختيار التلفزيون الذي يستجيب لتطلعاته.
Crystal UHD U8000H: دقة 4K UHD في متناول الجميعمن خلال U8000H، تقدّم سامسونج تجربة 4K UHD صُمّمت لتواكب لحظات الترفيه اليومية.
يستهدف هذا التلفزيون المستهلكين الباحثين عن جودة صورة متميزة، وتصميم عصري، والوظائف الأساسية التي تتيح لهم الاستمتاع بمحتوياتهم المفضلة.
وبفضل تقنية PurColor، يعرض U8000H المحتويات بدقة 4K UHD، موفراً تفاصيل أكثر بأربع مرات مقارنة بصورة Full HD. كما تعمل تقنية معالجة الصورة على تحسين عرض المحتويات، لتوفير تجربة مشاهدة ممتعة تلائم الاستخدامات اليومية.
ومن خلال تموقعه الذي يجعله في متناول شريحة أوسع من المستهلكين، يساهم Crystal UHD U8000H في إتاحة تجربة تلفزيونات سامسونج المتميزة وتجربة 4K UHD لجمهور أكبر.
Neo QLED: صورة متميزة بقياس يصل إلى 100 بوصةتجسّد سلسلة Neo QLED تجربة الصورة المتميزة من سامسونج، إذ تجمع بين الدقة في التحكم بالإضاءة، والألوان الغنية بفضل النقاط الكمومية، والذكاء الاصطناعي فائق السرعة. وتضم السلسلة طرازين بدقة 4K UHD: QN70H المتوفر بقياسات 55 و65 و75 بوصة، وQN80H المتوفر بقياس 100 بوصة.
وتتيح تقنية Quantum Mini LED تحكماً أدق في الإضاءة الخلفية، بما يوفر تبايناً أكثر دقة، ودرجات سوداء أعمق، ويحافظ بشكل أفضل على التفاصيل في كل مشهد. كما تنتج تقنية Quantum Dots أو QLED ألواناً أقرب إلى الواقع.
ويعمل المعالجان NQ4 AI وNQ4 AI Gen2 على تحسين الصور في الوقت الفعلي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. ومع معدل تحديث يصل إلى 120 Hz DLG في QN70H و144 Hz في QN80H بقياس 100 بوصة، يوفّر الطرازان تجربة عرض سلسة، لا سيما عند متابعة الأحداث الرياضية وممارسة الألعاب الإلكترونية.
ويفتح تلفزيون 100 بوصة Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV آفاقاً جديدة في عالم الترفيه، سواء لـعشاق الشاشات الكبيرة أو لأصحاب الأعمال. كما تساهم تقنية Quantum Mini LED Full Array في إدارة أكثر دقة لـلتباين والسطوع.
Mini LED M70H: دقة أكبر بمختلف القياساتتطرح سامسونج للمرة الأولى في تونس تقنية Mini LED من خلال M70H، وهي سلسلة صُمّمت لتوفير تجربة مشاهدة غامرة في مختلف مساحات المعيشة. وتتوفر بـستة قياسات تتراوح بين 43 و85 بوصة.
وتوفر الإضاءة الخلفية بتقنية Mini LED تحكماً أفضل في الضوء والتباين. وتعمل تقنية Pure Spectrum Color على إعادة إنتاج ما يصل إلى مليار درجة لونية، فيما تساهم تقنية رفع دقة الصورة إلى 4K بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحسين عرض المحتويات. وتكتمل التجربة بفضل التوافق مع HDR10+.
OLED S85H: تجربة غامرة في قلب الصورةتطرح سامسونج أيضاً، وللمرة الأولى في تونس، تقنية OLED من خلال S85H، المتوفر بقياسي 65 و77 بوصة وبدقة 4K UHD. ويستهدف هذا الطراز هواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية والسينما.
وتتيح تقنية OLED ذاتية الإضاءة لكل بكسل أن يضيء وينطفئ بشكل مستقل، مما يسمح بالحصول على درجات سوداء عميقة، وتباين لافت، وإعادة إنتاج دقيقة للألوان. ويعمل المعالج NQ4 AI Gen2 على تحسين معالجة الصورة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
The Frame LS03H: عندما يتحول التلفزيون إلى عمل فنيتقدّم سامسونج، للمرة الأولى في تونس، تلفزيون The Frame LS03H الذي يعيد تصور مكانة الشاشة في المساحات المعيشية. ويتوفر بقياسي 65 و75 بوصة وبدقة 4K.
وبفضل وضع Art Mode، يتيح The Frame الوصول إلى أكثر من 3000 عمل فني. وعند وضع الاستعداد، تتحول الشاشة إلى مساحة لعرض مجموعة مختارة من الأعمال الفنية. كما يتيح تصميمه الأنيق وشاشته غير اللامعة والمضادة للانعكاس ملاءمة مختلف أنماط الديكور الداخلي.
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