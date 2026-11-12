Orange Tunisie obtient le statut d'Opérateur Economique Agréé : une reconnaissance de confiance et un levier de performance

Communiqué de Presse -

annonce l'obtention du statut d', délivré par la. Cette reconnaissance distingue les entreprises qui répondent à desen matière de, deet deAttribué à unen Tunisie, ce statut vient saluer lamises en place par. Il se traduit également par un: bénéficier d'uneet de l'. Cet agrément contribuera à renforcer lagrâce à une meilleure maîtrise de saet de ses, ainsi qu'à la, Directeur Général d', déclare :Avec l'obtention de ce statut,poursuit sa démarche d'et renforce sonau service du développement de seset de laen Tunisie, afin de mieux servir ses clients.