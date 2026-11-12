في ملفي فساد مالي: هذا ما تقرر في حق رجل الأعمال توفيق المكشر وإطارات بنكية سابقة

أجلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، محاكمة رجل الأعمال والرئيس السابق لهلال الشابة، توفيق المكشر، ومتهمين آخرين، من بينهم موظف ببنك عمومي، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل.ويتعلق الملفان بقضيتين بشأن الحصول على قروض بنكية دون تقديم الضمانات الكافية، وقد تقرر التأجيل في انتظار مآل الصلح الجزائي مع الدولة.وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر قرار ختم البحث وإحالة توفيق المكشر ومتهمين آخرين على أنظار دائرة الاتهام، من بينهم ممثلون قانونيون لشركات تجارية يملك المكشر جزءًا من رأس مالها، إلى جانب بعض أفراد عائلته.وتتعلق التهم الموجهة إلى المتهمين بتكوين وفاق بغاية غسل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي، واستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، إضافة إلى تبييض الأموال وجملة من الجرائم ذات الصبغة المالية.