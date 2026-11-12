تأجيل محاكمة رجل الأعمال ماهر شعبان وأكثر من 10 متهمين إلى جلسة 26 ديسمبر
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس تأجيل محاكمة رجل الأعمال ماهر شعبان وأكثر من 10 متهمين إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل، استجابة لـطلب المحامين، وذلك في قضيتي شبهات فساد مالي وتبييض أموال.
وكان قاضي التحقيق الأول بـالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق ماهر شعبان، الناشط في مجال العقارات والمقاولات، على خلفية تهم تتعلق بـغسل الأموال واستغلال التسهيلات المرتبطة بالنشاط المهني والاجتماعي.
وكان قاضي التحقيق الأول بـالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق ماهر شعبان، الناشط في مجال العقارات والمقاولات، على خلفية تهم تتعلق بـغسل الأموال واستغلال التسهيلات المرتبطة بالنشاط المهني والاجتماعي.
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