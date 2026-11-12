محاكمة سيدة أعمال من أجل تبييض الأموال

مثلت أمام أنظار هيئةبـ، اليوم الخميس،متهمة بالتورط فيالمتأتية منوقد استمعتخلال الجلسة إلىوإلىالمتعلقة بـ، قبل أن تقرر إثر الجلسةفي حق