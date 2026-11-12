محاكمة سيدة أعمال من أجل تبييض الأموال
مثلت أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، سيدة أعمال متهمة بالتورط في جرائم تبييض الأموال المتأتية من تجارة النحاس والحديد.
وقد استمعت هيئة الدائرة خلال الجلسة إلى المتهمة وإلى المرافعات والدفوعات المتعلقة بـملف القضية، قبل أن تقرر إثر الجلسة حجز الملف للتصريح بالحكم في حق المظنون فيها.
وقد استمعت هيئة الدائرة خلال الجلسة إلى المتهمة وإلى المرافعات والدفوعات المتعلقة بـملف القضية، قبل أن تقرر إثر الجلسة حجز الملف للتصريح بالحكم في حق المظنون فيها.
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