حجز لديهم 200 كغ زطلة و 400 الف قرص مخدر: التمديد في ايقاف عناصر شبكة ترويج المخدرات
تولّى عميد قضاة التحقيق بـالمحكمة الابتدائية بتونس إعلام ستة متهمين من تكوين وفاق دولي لترويج المخدرات بـالتمديد في إيقافهم تحفظياً مدة أربعة أشهر إضافية.
وكانت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني بـالاحتفاظ بستة أشخاص، من بينهم فتاة وموظف ووكيل شركة، وذلك إثر ورود معلومات مفادها اندماجهم في واحدة من أخطر الشبكات الدولية لترويج المخدرات، بعد تهريبها من بلد أوروبي إلى تونس.
حجز أكثر من 200 كيلوغرام من القنب الهنديومكّنت سلسلة المداهمات التي نفذها أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني من حجز أكثر من 2000 صفيحة من القنب الهندي تزن أكثر من 200 كيلوغرام، وأكثر من 400 ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى مبلغ مالي ضخم جداً وسيارات ودراجات نارية فاخرة وباهظة الثمن.
وكانت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني بـالاحتفاظ بستة أشخاص، من بينهم فتاة وموظف ووكيل شركة، وذلك إثر ورود معلومات مفادها اندماجهم في واحدة من أخطر الشبكات الدولية لترويج المخدرات، بعد تهريبها من بلد أوروبي إلى تونس.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339565