حجز لديهم 200 كغ زطلة و 400 الف قرص مخدر: التمديد في ايقاف عناصر شبكة ترويج المخدرات

حجز أكثر من 200 كيلوغرام من القنب الهندي



تولّىبـإعلاممنبـمدةوكانتبـقد أذنت لأعوانبـ، من بينهم، وذلك إثر ورودمفادها، بعدومكّنت سلسلةالتي نفذها أعوانمن حجز أكثر منتزن أكثر من، ومن أنواع مختلفة، بالإضافة إلى