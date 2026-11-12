قاضي التحقيق يُحيل مديراً عاماً سابقاً لبنك عمومي على دائرة الاتهام في قضايا الفساد المالي

تولّىبـإعلامبـوإحالته على أنظارلقضايالدى، لتقرر في شأنه ما تراه مناسباً.وكانبـقد أصدرفي حق، وذلك على خلفيةتتعلق بشبهاتلفائدةدون احترامالمعمول بها.