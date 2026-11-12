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قاضي التحقيق يُحيل مديراً عاماً سابقاً لبنك عمومي على دائرة الاتهام في قضايا الفساد المالي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 09:36 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تولّى قاضي التحقيق بـالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إعلام مدير عام سابق لبنك عمومي بـقرار ختم البحث وإحالته على أنظار دائرة الاتهام لقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، لتقرر في شأنه ما تراه مناسباً.


وكان قاضي التحقيق بـالقطب القضائي المالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المدير العام السابق للبنك العمومي، وذلك على خلفية قضية تحقيقية تتعلق بشبهات إسناد البنك العمومي قروضاً بنكية لفائدة أحد رجال الأعمال دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.

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