محمد النخيلي: التعاملات النقدية ارتفعت رغم تطور الدفع بالبطاقات البنكية

الدفع الإلكتروني ما يزال محدوداً



سقف العمولات البنكية والاقتصاد الموازي



قانون الشيكات والتداول النقدي



النخيلي يدعو إلى مراجعة إجراءات الكمبيالة



القروض على الشرف: تجربة أولى قابلة للتحسين



أكد المختص فيأنفي تونس شهدت تغيّرات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد دخولحيّز التطبيق، مشيراً إلىمقابلوتزايد استخداموأوضح النخيلي، في مداخلة ببرنامجعلى إذاعة، التي تقدمها الإعلامية، أن عدد العمليات المنجزة باستعمالتجاوز، بقيمة جملية بلغتإلى موفى، معتبراً أن هذا التطور يمثل نتيجة مباشرة للتحولات التي شهدتهاوأضاف أنتراجع بنحو، في حين أصبحالملاذ الذي لجأ إليه عدد من التونسيين لتعويض، وخاصةوأشار إلى أن، إلى جانب، ساهمت في توفير، من بينها إمكانية اقتناء بعض المشتريات بـ، حيث يحصلعلى مستحقاته، فيما يتولىتقسيط المبلغ علىورغم ارتفاع عدد العمليات بالبطاقات البنكية، لفت النخيلي إلى أن، مثل، لا تزال، إذ لا تتجاوز نسبتهاوفق الأرقام التي عرضها خلال الحوار، رغم تسجيلمقارنة بالسنة السابقة.ودعا إلى مزيدبأهمية، وحثّعلىلتشجيع استعمالها.كما أشار إلى أن نسبةالذين يمتلكونلا تتجاوز، بعد أن كانت في حدود، مرجعاً ذلك جزئياً إلىواعتبر أن تعزيزيستوجبونشر، خاصة في، إلى جانب العمل على إدماجفيوفي ما يتعلق بـ، أشار النخيلي إلى أنتضمن تنصيصاً على إصدارلـ، معتبراً أن تطبيق هذا الإجراء من شأنه الحد منوتشجيعكما اعتبر أن، الذي يمثل وفق تقديره نحومن، يستوجبتقوم على توفيرتشجع العاملين فيه علىوبخصوص ارتفاع، أوضح النخيلي أنكان أحد العوامل التي ساهمت في هذا الوضع، لكنه، مشيراً أيضاً إلىالذي كان يمنعدون إثبات مصدرها.وأضاف أنكانت تُستعمل على نطاق واسع كـبين، بما يسمح لهم بتوفيروتسديد مستحقاتهم لاحقاً. وبعد التغييرات القانونية، اتجه عدد من المتعاملين إلى استعمال، فيما فضّل آخرون، وهو ما ساهم فيوتراجعبعض المحلات خلال فترات معينة.وفي ما يتعلق بـ، اعتبر المختص في القانون البنكي أنها يمكن أن تمثل، لكنها تحتاج إلىحتى تستعيد دورها كـوأوضح أن الإجراء الحالي يفرض تحريرفي أجل لا يتجاوزمن تاريخ، حتى يتمكنمن طلب، معتبراً أن هذا الأجل، خاصة أن عمليةقد تستغرق أحياناًودعاإلى، بما يسمح للمستفيد باتخاذعند إرجاع الكمبيالة دون خلاص، ويساهم في تعزيزوإعادة بناءبينوتطرق الحوار أيضاً إلى تجربة، التي رُصد لها مبلغبمشاركةواعتبر النخيلي أن التجربة، مشيراً إلى وجودفي طرق تقديمومعالجتها، إذ اعتمدت بعض المؤسساتتتيح إيداع جميع، بينما اكتفت مؤسسات أخرى بتلقيعبر المنصة وإحالةإلىلدراستها.وأضاف أن اختلافيرتبط أيضاً بـوحجملهذه القروض، معتبراً أنه منتقييم التجربة بقسوة، باعتبارها، ومعرباً عن أمله في أن تتمكنخلالمن تلبية حاجيات