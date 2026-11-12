تطاوين: خنزير بري يهاجم ثلاثة فلاحين في منطقة الفرش

تعرّض ثلاثة فلاحين إلى هجوم من خنزير بري في منطقة الفرش من معتمدية غمراسن بولاية تطاوين، ما أسفر عن إصابتهم بجروح استوجبت نقلهم إلى المستشفى، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين عبد العزيز الحرامي.وأوضح الحرامي، في مداخلة ببرنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الحادثة جدّت مساء أمس، عندما باغت خنزير بري مجموعة من الفلاحين أثناء عملهم في أحد الحقول، مشيرا إلى أن المصابين ما زالوا بالمستشفى، وأن حالتهم لا تدعو إلى القلق وفق المعلومات المتوفرة لديه.وبيّن أن انتشار الخنازير البرية في الجهة ليس ظاهرة جديدة، إذ يعود وجودها إلى نحو أربع أو خمس سنوات، غير أن أعدادها شهدت تكاثرا ملحوظا، وأصبحت تتسبب في أضرار كبيرة للمحاصيل الزراعية بمختلف المناطق الفلاحية في الولاية.وأضاف أن الفلاحين أبلغوا السلط المعنية والمندوبية الجهوية للفلاحة بهذه المشكلة، مشيرا إلى أن الخنزير البري يتسبب في إتلاف المحاصيل ولا يترك، وفق تعبيره، شيئا من المنتوج الفلاحي.وأوضح الحرامي أن محاولات تنظيم حملات لمكافحة هذه الظاهرة، بالتعاون مع جمعيات الصيادين والصيد السياحي، لم تحقق النتائج المرجوة، باعتبار أن هذا الحيوان ينشط عادة خلال الليل، ما يجعل تعقبه والتعامل معه أمرا صعبا.ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين إلى مزيد التنسيق بين السلط المعنية والهياكل المختصة وجمعيات الصيادين لإيجاد حلول للحد من انتشار الخنازير البرية، وحماية الفلاحين ومحاصيلهم الزراعية.