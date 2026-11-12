قناديل البحر تغزو سواحل المنستير.. حمدي حشاد يفسّر أسباب انتشارها وتداعيات التغيرات المناخية

درجات حرارة مرتفعة ومؤشرات مناخية مقلقة



عاصفة البرتغال



أثار الانتشار الملحوظ لقناديل البحر بسواحل المنستير تساؤلات بشأن أسبابه وانعكاساته على التوازن البيئي البحري، فضلا عن تأثيره المحتمل على النشاط السياحي والشواطئ التونسية.وفي مداخلة ببرنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد أن ارتفاع درجات الحرارة وامتداد فترات الحر لفترات طويلة نسبيا قد يهيئان الظروف الملائمة لتكاثر بعض أنواع قناديل البحر وزيادة نشاطها.وبيّن أن انتشار هذه الكائنات لا يرتبط بعامل واحد، بل تتداخل فيه عدة عوامل، من بينها التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والتلوث، فضلا عن توفر المغذيات العضوية وتراجع أعداد الكائنات البحرية التي تتغذى على قناديل البحر، وهو ما يمنحها ظروفا أفضل للتكاثر والانتشار.وأكد حشاد أن الظاهرة لا تقتصر على تونس أو البحر الأبيض المتوسط، بل تمثل إشكالا تشهده مناطق بحرية عديدة حول العالم، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دول أخرى في التعامل معها، من خلال اعتماد الحواجز والشباك لحماية بعض الشواطئ، إلى جانب دراسة سبل استغلال قناديل البحر في مجالات غذائية وصناعية.وفي ما يتعلق بتأثير هذه الظاهرة على الموسم السياحي، أوضح الخبير أن انتشار القناديل قد يكون مرتبطا بالتيارات البحرية، إذ يمكن أن تتراجع أعدادها في فترات وتعود للظهور في فترات أخرى، بما يجعل وجودها متفاوتا من منطقة إلى أخرى.وتطرق حشاد إلى الارتفاع المسجل في درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن بعض المناطق التونسية سجلت درجات تراوحت بين 31 و32 درجة، وهي مستويات غير معتادة في مثل هذه الفترة من السنة.وتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا، مع إمكانية تسجيل تراجع يصل إلى نحو 15 درجة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن استمرار الحرارة المرتفعة لفترة طويلة هو العنصر اللافت في الوضع الحالي.وفي المقابل، أشار إلى أن تقييم الموسم المطري في تونس لا يزال سابقا لأوانه، باعتبار أن بعض المناطق سجلت خلال شهر أكتوبر كميات أمطار تفوق معدلاتها العادية، في حين سجلت مناطق أخرى كميات أقل أو في حدود المعدلات المعتادة.كما أشار إلى أن بعض التقديرات المناخية الدولية تضع سنة 2026 ضمن السنوات المرشحة لتسجيل درجات حرارة قياسية، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين المؤشرات العالمية والوضع المناخي في تونس.وتناول الحوار كذلك العاصفة المرتقبة في البرتغال، حيث أوضح حشاد أن السلطات اتخذت احتياطات، من بينها تعليق الدروس وإلغاء بعض الرحلات الجوية، في انتظار تطورات الوضع، مشيرا إلى أن التأثيرات المباشرة للعاصفة تبقى مرتبطة بالمناطق الواقعة على الواجهة الأطلسية.ولفت إلى أن طبيعة الاضطرابات الجوية تختلف بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، معربا عن أمله في أن تحمل الفترة المقبلة أمطارا هامة إلى تونس، خاصة مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر.