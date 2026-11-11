بطاقتا إيداع بالسجن في حق موظف ومدرب في كرة السلة من أجل الانخراط في شبكة لترويج المخدرات
قرر قاضي التحقيق بـالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظف ومدرب للأصناف الشابة في كرة السلة ، من أجل الانخراط في شبكة لترويج المخدرات.
وكانت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس نهاية الأسبوع الماضي بـالاحتفاظ بتلميذة وموظف عمومي ومدرب لأحدى الأصناف الشابة في كرة السلة وإدراج عنصر رابع في التفتيش، وذلك إثر إيقافهم وحجز حوالي 100 غرام من الكوكايين ومبلغ مالي هام ناهز 100 ألف دينار بحوزتهم.
وكانت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس نهاية الأسبوع الماضي بـالاحتفاظ بتلميذة وموظف عمومي ومدرب لأحدى الأصناف الشابة في كرة السلة وإدراج عنصر رابع في التفتيش، وذلك إثر إيقافهم وحجز حوالي 100 غرام من الكوكايين ومبلغ مالي هام ناهز 100 ألف دينار بحوزتهم.
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