بن عروس: الاحتفاظ بفنان استعراضي من أجل هضم جانب موظف عمومي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني ببنعروس بالاحتفاظ بفنان استعراضي وذلك من أجل شبهات تتعلق بهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه،وتفيد المعطيات المتوفرة بأن خلافا نشب بين الفنان الاستعراضي واعوان دورية أمنية بجهة بن عروس حيث تم اتهامه بالتوجه بعبارات نابية تجاه اعوان الدورية.وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بالفنان الاستعراضي المعروف واحالته بحالة ايقاف على انظارها لاحقا