Babnet   Latest update 22:45 Tunis

بن عروس: الاحتفاظ بفنان استعراضي من أجل هضم جانب موظف عمومي

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/67543551015ff6.58375396_hfqekgnomljpi.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 21:59 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني ببنعروس بالاحتفاظ بفنان استعراضي وذلك من أجل شبهات تتعلق بهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه،


وتفيد المعطيات المتوفرة بأن خلافا نشب بين الفنان الاستعراضي واعوان دورية أمنية بجهة بن عروس حيث تم اتهامه بالتوجه بعبارات نابية تجاه اعوان الدورية.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بالفنان الاستعراضي المعروف واحالته بحالة ايقاف على انظارها لاحقا

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339542

babnet

كل الأخبار...

22:45 - شبكة المعاهد الثقافية الوطنية للاتحاد الأوروبي تطلق دعوة لتقديم مقترحات مشاريع مبتكرة في اطار «فضاءات الثقافة الأوروبية 2027»
22:42 - جلسة عمل ببلدية تونس لمتابعة عدد من الملفات الادارية والمالية والبت في المسائل المتعلقة بتسيير المرفق العمومي
22:32 - إيران تهدد بضرب قواعد أمريكية في أوروبا في حال مهاجمتها
22:29 - البيت الأبيض يلوّح بملاحقة تحقيقات الديمقراطيين
22:10 - بطاقتا إيداع بالسجن في حق موظف ومدرب في كرة السلة من أجل الانخراط في شبكة لترويج المخدرات
21:59 - بن عروس: الاحتفاظ بفنان استعراضي من أجل هضم جانب موظف عمومي
21:44 - دائرة الاتهام تؤيد قرار قاضي التحقيق برفض الافراج عن عبد الحكيم هميلة
21:24 - الاستعدادات التنظيمية والفنية للدورة ال27 لايام قرطاج المسرحية محور جلسة عمل باشراف وزيرة الشؤون الثقافية
21:06 - الاحتفاظ بشاب صادر في حقه نحو 30 منشور تفتيش من أجل التحيل
21:05 - تونس ترفع طموحاتها المناخية وتستهدف الحياد الكربوني بحلول سنة 2050
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 | 1 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:15
14:53
12:10
06:53
05:24
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet30°
18° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-16
30°-19
26°-17
25°-16
27°-17
  • Avoirs en devises 24007,8
  • (11/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37598 DT
  • (11/11)
  • 1 $ = 3,01097 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/11)     1146,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/11)   29144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab