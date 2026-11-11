دائرة الاتهام تؤيد قرار قاضي التحقيق برفض الافراج عن عبد الحكيم هميلة

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قررت دائرة الاتهام 32 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القاضي برفض الافراج عن رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة