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إيران تهدد بضرب قواعد أمريكية في أوروبا في حال مهاجمتها

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 22:32 قراءة: 1 د, 42 ث
      
هدّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأربعاء، باستهداف قواعد أمريكية في أوروبا ومناطق بعيدة إذا استخدمتها واشنطن لشن هجمات جديدة على إيران.


وقال رضائي، في مقابلة مع قناة "الميادين" أُجريت في طهران وبُثّت الأربعاء: "إذا أقلعت طائرات أمريكية من قاعدة عسكرية أمريكية، حتى وإن كانت تقع في دولة أوروبية أو في منطقة أخرى بعيدة، لقصف إيران، فإننا سنستهدف تلك القواعد أيضاً".


وأضاف أن الرد الإيراني قد يشمل منشآت عسكرية أمريكية بعيدة لم تستهدفها طهران سابقاً، محذراً من احتمال قصف "بعض الجزر التي يعتقدون أنها تقع خارج مدى صواريخنا"، دون تحديد مواقعها.


لا مفاوضات مع واشنطن

ونفى رضائي وجود مفاوضات مع واشنطن، معلناً انتظار رد على شروط طهران السبعة، بعد وصف الرد الأول بأنه غير كاف. وأكد بقاء مضيق هرمز مغلقاً حتى تنفيذها.

وتواصل قطر وباكستان الوساطة. وعرضت إيران فتح المضيق خلال يومين من عقد اتفاق ينهي الحرب على جميع الجبهات، ويفرج عن أموالها المجمدة، ويرفع العقوبات والحصار البحري. ونقلت رويترز في 5 نوفمبر عن مسؤول إيراني إرسال مقترح نووي عبر قطر لبحثه بعد تلبية الشروط.

الملف النووي "ليس حالياً" مطروحاً

وأكد رضائي أن الملف النووي "ليس حالياً" مطروحاً للبحث، رافضاً إخراج أي كمية من اليورانيوم المخصب، وقال إن طهران أبلغت موسكو بذلك، وأنها تحتاج هذه المواد لـمشاريع سفن وغواصات تعمل بـالطاقة النووية.

في المقابل، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء استمرار عرض موسكو نقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا لخفض تخصيبه، مشددة على أن القرار يبقى لـطهران وحدها، وأن وجوده لديها لا يخالف في ذاته معاهدة عدم الانتشار.

ترامب يتريث وروبيو يستبعد العمليات الكبرى

وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التريث في شن ضربات جديدة عقب خسارة الجمهوريين في انتخابات 3 نوفمبر، التي أقرّ بتأثر نتائجها بـالحرب. وقال وزير خارجيته ماركو روبيو الثلاثاء إن العقوبات والحصار البحري يجعلان العمليات العسكرية الكبرى غير ضرورية حالياً.

إيران تندد بمكافأة 20 مليون دولار

من جانبه، ندّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء بـمكافأة أعلنها الجيش الأمريكي الجمعة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات عن منشآت البرنامج النووي ومعداته والعاملين فيه، واصفاً إياها بأنها "بغيضة ومؤسفة". ودعا الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانتها.

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