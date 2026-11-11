لا مفاوضات مع واشنطن



الملف النووي "ليس حالياً" مطروحاً



ترامب يتريث وروبيو يستبعد العمليات الكبرى



إيران تندد بمكافأة 20 مليون دولار



هدّد أمين، الأربعاء، باستهدافإذا استخدمتهالشنعلى إيران.وقال رضائي، في مقابلة مع قناةأُجريت فيوبُثّت الأربعاء:وأضاف أنقد يشمللم تستهدفها طهران سابقاً، محذراً من احتمال قصف، دون تحديد مواقعها.ونفى رضائي وجود، معلناً انتظارعلى، بعد وصفبأنه. وأكد بقاءحتى تنفيذها.وتواصل. وعرضت إيرانخلالمن عقدينهيعلى جميع الجبهات، ويفرج عن، ويرفع. ونقلتفيعن مسؤول إيراني إرسالعبرلبحثه بعد تلبية الشروط.وأكد رضائي أنمطروحاً للبحث، رافضاً إخراج أي كمية من، وقال إن طهران أبلغتبذلك، وأنها تحتاج هذه المواد لـتعمل بـفي المقابل، أكدت المتحدثة باسمالأربعاء استمرار عرض موسكولخفض تخصيبه، مشددة على أنيبقى لـ، وأن وجوده لديها لا يخالف في ذاتهوكان أعلنفي شنعقبفي، التي أقرّ بتأثر نتائجها بـ. وقال وزير خارجيتهالثلاثاء إنيجعلانمن جانبه، ندّد وزير الخارجية الإيرانيالأربعاء بـأعلنهاالجمعة تصل إلىمقابلعنومعداته والعاملين فيه، واصفاً إياها بأنها. ودعاإلى