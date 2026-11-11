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الاحتفاظ بشاب صادر في حقه نحو 30 منشور تفتيش من أجل التحيل

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 21:06 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أذنت النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس بـالاحتفاظ بشاب صادر في حقه نحو ثلاثين منشور تفتيش من أجل التحيل.


وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان الإدارة الفرعية لتأمين وسائل النقل العمومي بـالإدارة المركزية لشرطة النجدة، وفي إطار تعقب العناصر الإجرامية والمطلوبين للعدالة وتأمين مختلف محطات ووسائل النقل العمومي، تمكنوا على مستوى محطة الأرتال منجي بالي بـساحة برشلونة من ضبط شاب، بيّنت التحريات معه صدور حوالي ثلاثين منشور تفتيش في حقه تعلقت جلّها بـجرائم التحيل.


وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بـالاحتفاظ بالعنصر المفتش عنه وإحالته لاحقاً على مصدر التفتيش.

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