حي الانطلاقة: إيقاف موظف سابق مفتش عنه في قضايا خيانة مؤتمن وتحيل

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لـ، وإثر، منبإحدى، صادر في شأنهلفائدةمن أجلوتفيد المعطيات الأولية بأن، كانبجهةللإفلات من. وبناءً علىتوفرت للوحدات الأمنية بـ، وبعد استشارة، تمتالمعني بالأمر ووقد أسفرت عمليةعنيُشتبه في استغلالها لـمن خلالوبمراجعةبـ، أذنت بـعلى ذمةلكشف كافةوتحديد