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حي الانطلاقة: إيقاف موظف سابق مفتش عنه في قضايا خيانة مؤتمن وتحيل

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 10:56 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لـمركز الأمن الوطني بحي الانطلاقة، وإثر تحريات ميدانية دقيقة، من القبض على موظف سابق بإحدى الشركات، صادر في شأنه 15 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل التحيل وخيانة مؤتمن.


وتفيد المعطيات الأولية بأن المشتبه به، كان يتخفى بجهة حي الانطلاقة للإفلات من المتابعة الأمنية. وبناءً على معلومات دقيقة توفرت للوحدات الأمنية بـمركز الأمن الوطني بحي الانطلاقة، وبعد استشارة النيابة العمومية، تمت مداهمة مقر سكنى المعني بالأمر وإلقاء القبض عليه.


وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز وثائق ووصولات مختلفة يُشتبه في استغلالها لـلإيقاع بالمواطنين من خلال عمليات تحيل ممنهجة.


وبمراجعة النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بـالاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة الأبحاث لكشف كافة ملابسات نشاطه الإجرامي وتحديد هوية المتضررين المحتملين.

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