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تفكيك وفاق إجرامي تخصّص في افتكاك الهواتف الذكية من أصحابها وتهريبها إلى الخارج

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 10:06 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تونس – أطاحت وحدات الأمن الوطني بالمنازه التابعة لـمنطقة الأمن الوطني أريانة المدينة بكامل وفاق إجرامي خطير يتكون من عدة عناصر، مختص في سرقة الهواتف الجوالة باستخدام العنف وعمليات "النطر"، وينشط عبر عدد من الجهات بـالعاصمة.


ووفق ما توفر من معطيات، فقد كان منطلق الأبحاث إثر تسجيل سلسلة من السرقات استهدفت المارة في مناطق المنازه والمنارات وحي النصر وباب سعدون وباردو. وقد عمد أفراد العصابة إلى ترصد الضحايا وافتكاك هواتفهم الذكية بالقوة، وبعد تكثيف العمل الميداني والتحريات الأمنية، تمكنت الفرق الأمنية من تحديد هوية الجناة ومواقع تحركاتهم، ليتم التنسيق مع النيابة العمومية ومداهمة مقرات سكناهم، حيث أُلقي القبض على كافة أفراد الشبكة وحُجزت كمية كبيرة من الهواتف الذكية المسروقة.


شبكة إسناد فني وتهريب عابر للحدود

وكشفت الأبحاث والتحقيقات المعمقة مع الموقوفين عن امتداد شبكي وخطوات دقيقة يقوم بها الجناة؛ إذ يتولى أفراد العصابة التفريط بالبيع في الهواتف المسروقة إلى شخصين آخرين. ويختص هذا الثنائي في فك أقفال الحماية وكلمات السر الخاصة بحسابات "iCloud"، إلى جانب تحميل تطبيقات معينة لـتعطيل ميزة تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، تمهيداً لـتهريب هذه الأجهزة المنهوبة نحو دولة مجاورة.



وباستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة، أذنت بـالاحتفاظ بجميع أفراد المجموعة ومواصلة الأبحاث.

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