فرقة الشرطة العدلية بالعمران تُطيح بمشتبه فيه رئيسي في قضية طعن تلميذ بمحيط مؤسسة تربوية

مداهمة وإيقاف



تمكنتمن الإطاحة بـتورّط فيوتعنيف، فيما تموتعود أطوار الواقعة إلى مباشرةتحريات وأبحاثاً مكثفة، إثر تعهدها بـارتكبها، وتمثلت فيعلى تلميذ بواسطة، محاولين، وعلى، فضلاً عنوإحداثبداخلها، مما أثار حالة منفي صفوفوبانطلاق الأبحاث والتحريات الميدانية المعمقة، نجحت الفرقة الأمنية المذكورة فيبدقة ورصدوعقب استكمال التحريات، تممعلدى، التي أذنت بتنفيذلمقر سكنى الجناة.وأسفرت العملية عنعلىفي هذه الجرائم، حيث تقررعلى ذمة الأبحاث لمواصلةفي شأنه، فيما تملإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.