فرقة الشرطة العدلية بالعمران تُطيح بمشتبه فيه رئيسي في قضية طعن تلميذ بمحيط مؤسسة تربوية
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالعمران من الإطاحة بـمشتبه فيه رئيسي تورّط في طعن تلميذ بسكين وتعنيف تلميذ ثان، فيما تم إدراج شريكه في قائمة التفتيش.
وتعود أطوار الواقعة إلى مباشرة فرقة الشرطة العدلية بالعمران تحريات وأبحاثاً مكثفة، إثر تعهدها بـثلاث قضايا متزامنة ارتكبها عنصران مجهولان، وتمثلت في الاعتداء بالعنف الشديد على تلميذ بواسطة آلة حادة وطعنه، محاولين سلبه، والاعتداء بالعنف على قاصر آخر، فضلاً عن اقتحام مؤسسة تربوية وإحداث الهرج والفوضى بداخلها، مما أثار حالة من الفزع في صفوف التلاميذ والإطار التربوي.
وبانطلاق الأبحاث والتحريات الميدانية المعمقة، نجحت الفرقة الأمنية المذكورة في تحديد هوية المظنون فيهما بدقة ورصد مقر سكناهما.
مداهمة وإيقافوعقب استكمال التحريات، تم التنسيق الفوري مع النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، التي أذنت بتنفيذ عملية مداهمة أمنية دقيقة لمقر سكنى الجناة.
وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على الطرف الرئيسي في هذه الجرائم، حيث تقرر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث لمواصلة الإجراءات القانونية في شأنه، فيما تم إدراج الطرف الثاني بالتفتيش لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.
وتعود أطوار الواقعة إلى مباشرة فرقة الشرطة العدلية بالعمران تحريات وأبحاثاً مكثفة، إثر تعهدها بـثلاث قضايا متزامنة ارتكبها عنصران مجهولان، وتمثلت في الاعتداء بالعنف الشديد على تلميذ بواسطة آلة حادة وطعنه، محاولين سلبه، والاعتداء بالعنف على قاصر آخر، فضلاً عن اقتحام مؤسسة تربوية وإحداث الهرج والفوضى بداخلها، مما أثار حالة من الفزع في صفوف التلاميذ والإطار التربوي.
وبانطلاق الأبحاث والتحريات الميدانية المعمقة، نجحت الفرقة الأمنية المذكورة في تحديد هوية المظنون فيهما بدقة ورصد مقر سكناهما.
مداهمة وإيقافوعقب استكمال التحريات، تم التنسيق الفوري مع النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، التي أذنت بتنفيذ عملية مداهمة أمنية دقيقة لمقر سكنى الجناة.
وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على الطرف الرئيسي في هذه الجرائم، حيث تقرر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث لمواصلة الإجراءات القانونية في شأنه، فيما تم إدراج الطرف الثاني بالتفتيش لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.
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