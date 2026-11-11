عدم سماع الدعوى ل أربعة متهمين



التهم المنسوبة



قضتبـليلة أمس الثلاثاءبـفي حقوقضتبـفي حق، وعلى ذمة القضية.وبالنسبة لـمحالين بـعلى ذمة القضية، فقد قضت الدائرة الجنائية بـبـفي حق، ولـنظراً لكونه تولىضد قرارالقاضي بإحالته على أنظاروحوكم المتهمون من أجل تهم تتعلق بـلاستخلاصلنفسه أو لغيره و