ثمانية أعوام سجناً للمدير العام السابق لـ"الكرامة القابضة" وثلاثة لقاضٍ سابق بمحكمة المحاسبات
قضت الدائرة الجنائية بـالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس الثلاثاء ابتدائياً حضورياً بـالسجن مدة ثمانية أعوام في حق المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار ورئيس سابق لمحكمة المحاسبات.
وقضت الدائرة الجنائية بـالسجن مدة ثلاثة أعوام في حق قاض سابق بمحكمة المحاسبات، وثلاثتهم موقوفون على ذمة القضية.
عدم سماع الدعوى ل أربعة متهمينوبالنسبة لـخمسة متهمين آخرين محالين بـحالة سراح على ذمة القضية، فقد قضت الدائرة الجنائية بـالمحكمة الابتدائية بتونس بـعدم سماع الدعوى في حق أربعة منهم، والتشطيب على ملف القضية لـلمتهم الخامس نظراً لكونه تولى الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على أنظار الدائرة الجنائية.
التهم المنسوبةوحوكم المتهمون من أجل تهم تتعلق بـاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك.
وقضت الدائرة الجنائية بـالسجن مدة ثلاثة أعوام في حق قاض سابق بمحكمة المحاسبات، وثلاثتهم موقوفون على ذمة القضية.
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