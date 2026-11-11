ترند "لست جاسوسة صينية" يجتاح السوشيال ميديا

Sau drama ngoại tình của CEO Nvidia, hàng loạt mỹ nữ của các dự án Crypto đều đăng ảnh với capption:





- "I am NOT a Chinese spy" (dịch: Tôi không phải gián điệp người Trung Quốc).





Này giờ thành trend cho mấy chị em nữ à, có cả nữ thần Crypto Irene Zhao kkk https://t.co/gi0gn9kLOM— KT (@KT_BTC) November 11, 2026

I am NOT a Chinese spy. https://t.co/kn8JfJ636t — Irene Zhao (@Irenezhao_) November 9, 2026

I don’t know how I feel about this trend, but… well…

I am NOT a Chinese Spy.



I do like hats though. 🌞 https://t.co/yh7H7C24lY — MarketswithMay (@marketswithmay) November 10, 2026

NOT a Chinese spy



but in a China arc https://t.co/UCF18YW91X — Paris 🔜 Breakpoint 🇬🇧 (@paris11xbt) November 10, 2026

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