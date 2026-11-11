ترند "لست جاسوسة صينية" يجتاح السوشيال ميديا
تحوّل الجدل حول علاقة الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي ورد اسمها في تقارير عن شبهات تجسس لصالح بكين، إلى موجة سخرية على السوشيال ميديا.
وأطلقت فتيات آسيويات ترنداً بعنوان "أنا لست جاسوسة صينية"، يقوم على نشر صورهن الشخصية مرفقة بـعبارات ساخرة تؤكد عدم صلتهن بـأجهزة الاستخبارات الصينية، في إشارة تهكمية إلى الاتهامات التي أحاطت بـأليس هوانغ.
وانضم شباب إلى موجة المزاح بـتعليقات ساخرة قالوا فيها إنهم مستعدون لتسليم الفتيات جميع أسرار شركاتهم ومعلوماتها الحساسة حتى لو لم يكن جاسوسات.
ويأتي انتشار هذا المحتوى في ظل تصاعد الجدل حول جنسن هوانغ، مؤسس "إنفيديا" ورئيسها، بعدما أقر بـعدم إخلاصه لزوجته، بالتزامن مع تقارير تحدثت عن علاقة شخصية جمعته بـأليس هوانغ، التي يشتبه مسؤولون أمريكيون، وفقاً لتلك التقارير، في ارتباطها بـجهات استخباراتية صينية.
وأعلنت "إنفيديا" فتح تحقيق مستقل في التقارير المتعلقة باحتمال استهداف رئيسها التنفيذي بـعملية استخباراتية أجنبية، فيما أكدت أنها لا تملك في الوقت الراهن ما يدعو للاعتقاد بأن أسرارها التجارية أو الأمن القومي الأمريكي قد تعرضا للاختراق.
في المقابل، رفضت الصين اتهامات التجسس، ووصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومحاولات للإساءة إلى البلاد.
وأطلقت فتيات آسيويات ترنداً بعنوان "أنا لست جاسوسة صينية"، يقوم على نشر صورهن الشخصية مرفقة بـعبارات ساخرة تؤكد عدم صلتهن بـأجهزة الاستخبارات الصينية، في إشارة تهكمية إلى الاتهامات التي أحاطت بـأليس هوانغ.
Sau drama ngoại tình của CEO Nvidia, hàng loạt mỹ nữ của các dự án Crypto đều đăng ảnh với capption:
- "I am NOT a Chinese spy" (dịch: Tôi không phải gián điệp người Trung Quốc).
Này giờ thành trend cho mấy chị em nữ à, có cả nữ thần Crypto Irene Zhao kkk https://t.co/gi0gn9kLOM— KT (@KT_BTC) November 11, 2026
وانضم شباب إلى موجة المزاح بـتعليقات ساخرة قالوا فيها إنهم مستعدون لتسليم الفتيات جميع أسرار شركاتهم ومعلوماتها الحساسة حتى لو لم يكن جاسوسات.
I am NOT a Chinese spy. https://t.co/kn8JfJ636t— Irene Zhao (@Irenezhao_) November 9, 2026
ويأتي انتشار هذا المحتوى في ظل تصاعد الجدل حول جنسن هوانغ، مؤسس "إنفيديا" ورئيسها، بعدما أقر بـعدم إخلاصه لزوجته، بالتزامن مع تقارير تحدثت عن علاقة شخصية جمعته بـأليس هوانغ، التي يشتبه مسؤولون أمريكيون، وفقاً لتلك التقارير، في ارتباطها بـجهات استخباراتية صينية.
I don’t know how I feel about this trend, but… well…— MarketswithMay (@marketswithmay) November 10, 2026
I am NOT a Chinese Spy.
I do like hats though. 🌞 https://t.co/yh7H7C24lY
وأعلنت "إنفيديا" فتح تحقيق مستقل في التقارير المتعلقة باحتمال استهداف رئيسها التنفيذي بـعملية استخباراتية أجنبية، فيما أكدت أنها لا تملك في الوقت الراهن ما يدعو للاعتقاد بأن أسرارها التجارية أو الأمن القومي الأمريكي قد تعرضا للاختراق.
NOT a Chinese spy— Paris 🔜 Breakpoint 🇬🇧 (@paris11xbt) November 10, 2026
but in a China arc https://t.co/UCF18YW91X
في المقابل، رفضت الصين اتهامات التجسس، ووصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومحاولات للإساءة إلى البلاد.
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