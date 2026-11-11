حريق بجامع رادس.. استئناف استقبال المصلين اليوم بعد استكمال أشغال التنظيف والتهوئة

شهد جامع برادس حريقا اندلع مساء أمس، قرابة الساعة الخامسة والنصف، ما استوجب غلقه مؤقتا أمام المصلين، بسبب الأضرار الناجمة عن الحريق والروائح القوية التي انتشرت داخل فضاء الجامع.وأوضح وسام الشهيدي، عضو المجلس المحلي برادس، في مداخلة ببرنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الحريق اندلع قرابة الساعة الخامسة مساء، مؤكدا أن التدخل السريع للحماية المدنية والأمن ساهم في السيطرة عليه.وثمّن الشهيدي تفاعل المواطنين وسرعة تدخل الوحدات الأمنية والحماية المدنية، مشيرا إلى أن ممثلين عن السلط المحلية والمعتمدية والبلدية تحولوا إلى عين المكان لمتابعة الوضع، كما تدخلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإعادة التيار الكهربائي.وأضاف أن الأضرار المادية لم تكن كبيرة، غير أن الروائح القوية الناجمة عن الحريق ظلت منتشرة داخل الجامع، وهو ما دفع إلى تأجيل فتحه أمام المصلين، خاصة أن عددا كبيرا من مرتاديه من كبار السن، تفاديا لأي مخاطر قد تنتج عن استنشاق تلك الروائح.وأشار إلى أن البلدية استكملت أشغال التنظيف والتدخلات اللازمة، مع الإبقاء على النوافذ مفتوحة لتهوئة المكان، مؤكدا أن الجامع سيستأنف استقبال المصلين اليوم مع صلاة الظهر، بعد التأكد من زوال الروائح.ويأتي هذا التوضيح إثر تداول صور ومقاطع فيديو للجامع وهو مغلق، ما أثار تساؤلات المواطنين بشأن أسباب الغلق وموعد إعادة فتحه.