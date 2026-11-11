عماد أولاد جبريل : بيان الحكومة على طريقة صامويل بيكيت في انتظار غودو

انتقد النائب عماد أولاد جبريل، خلال مداخلة له بمجلس نواب الشعب، بيان الحكومة، معتبرا أنه جاء على طريقة مسرحية الكاتب الإيرلندي صامويل بيكيت «في انتظار غودو».وقال النائب إن البيان اعتمد بالكامل تقريبا على صيغة المستقبل، من خلال عبارات مثل «سننجز، سنوفّر، سنحسّن، سترتفع، سيتمّ، من المنتظر»، مضيفا: «بيان كامل بصيغة المستقبل، وكأنّ الحكومة لم تحكم بعد!».وتساءل أولاد جبريل: «أين أنجزنا وحقّقنا وأتممنا؟».وأضاف أن الجميع في مسرحية بيكيت ينتظر غودو الذي لا يأتي، فيما ينتظر المواطن في تونس إنجازات لا تأتي، معتبرا أن «الفرق أنّ العبث عند بيكيت مسرحية، أمّا عند الحكومة فيدفع المواطن ثمنه من حياته ومستقبله».