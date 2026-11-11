استكمال النصوص الترتيبية لمعالجة التشغيل الهش



تسوية عملة الحضائر حسب الشريحة العمرية



الحق في السكن والمسالك الريفية



تعزيز أسطول الحافلات



قال وزير الاقتصاد والتخطيطإن الحكومة تتعامل مع ملف، المتعلق بـ، بكلوفي إطاروتكريس مبادئ، مع الحرص على توفيرلتطبيقه.وأكد الوزير، في رده على النقاش العام خلالبينحول مشروعي، فجر اليوم الأربعاء، أنه قد تم إحرازفي إعدادالمخصصة لهذا البرنامج.وأشار إلىمنالمتعلقة بإدراجوتسجيل، مؤكداً أن العمل يتم حالياً على إتمام بقيةبما يتلاءم مع الأحكام التي ستضبطوإجراءاته ومقاييسه.وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على استكمالذات الصلة بالفصول الواردة بـالمتعلقة بمعالجة، وأنه قد تم إحراز تقدم بخصوص تجسيم عدة فصول، على غرارالمتعلق بـبعد التنسيق معلتسوية الوضعيات علىللبلديات المعنية.كما ذكر في هذا الجانبالمتعلق بـلدىواحتساب، مبيناً أنه تم التنسيق بين، وأن التسوية ستتم علىبكلفة جملية تقدر بـ، إضافة إلىالمتعلق بـ، متابعاً أنه تم التنسيق معبكلفة جملية تبلغوبالنسبة لـ، قال عبد الحفيظ إنه قد تم اعتماد تمشٍّ حسب، موضحاً أنقد تم توزيعها علىبحساب، وأنه تم الانتهاء من إدماج، وأنبصدد التسوية، وسيتم قريباً فتحلعرض مقترح المراكز والمراكز الشاغرة.أما، فقد أشار إلى توزيعهم على، وتمت المصادقة على، في حين تم فتحلـقصد تحديد خيارات المعنيين بخصوص. أما بالنسبة لـ، فقد تم إصداربتاريخالماضي لدعوة العملة المعنيين إلىوفي سياق متصل بـ، قال وزير الاقتصاد إن الدولة تسعى إلى توفيروتوسيعبما يستجيب لحاجيات، وذلك من خلال مواصلة تنفيذوتطويروتوفيركما لفت إلى أن الجهود تتجه لاستكمال برنامج تهيئةمن، موزعة على، وإطلاقعن المواطنين تهممن خلال تهيئة وتأهيل حواليمن المسالك الريفية خلال سنةكما أكد أن الحكومة، واعتباراً لأهميةكأحد مقوماتوالتوازن بين الجهات، ستواصل خلال سنةتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيزباقتناءسيتم توزيعها على كامل الجهات، وأنه تم إبرام عقد اقتناءعلى خط