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الرابطة المحترفة الأولى (الجولة الثامنة): دربي العاصمة يوم الأحد 22 نوفمبر الجاري

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 18:14 قراءة: 0 د, 55 ث
      
حددت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يوم 22 نوفمبر الجاري موعدا لدربي العاصمة الذي سيجمع النادي الإفريقي بضيفه الترجي الرياضي التونسي، لحساب الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.


وفي السياق ذاته، سيقام دربي الساحل بين الاتحاد الرياضي المنستيري وضيفه النجم الرياضي الساحلي يوم السبت 21 نوفمبر الجاري.


وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الجولة الثامنة، التي ستقام على ثلاث دفعات، وتنطلق جميعها على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال:


الجمعة 20 نوفمبر 2026

في ملعب حمام الأنف:

- النادي الرياضي لحمام الأنف – النجم الرياضي بالمتلوي.

في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة:

- الأولمبي الباجي – المستقبل الرياضي بالمرسى.

في ملعب حمام سوسة:

- الأمل الرياضي بحمام سوسة – التقدم الرياضي بساقية الداير.

السبت 21 نوفمبر 2026

في ملعب الهادي النيفر بباردو:

- الملعب التونسي – النادي الرياضي البنزرتي.

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير:

- الاتحاد الرياضي المنستيري – النجم الرياضي الساحلي.

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس:

- النادي الرياضي الصفاقسي – الشبيبة الرياضية بالعمران.

الأحد 22 نوفمبر 2026

في ملعب حمادي العقربي برادس:

- النادي الإفريقي – الترجي الرياضي التونسي.

في المركب الرياضي بجرجيس:

- الترجي الرياضي الجرجيسي – الاتحاد الرياضي ببنقردان.

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