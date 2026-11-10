إيقاف كاميرونيين تورطا في قتل صديقهما طعناً

اوقف أعوان الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشرطة العدلية، شخصين يحملان جنسية دولة إفريقية (كاميرونيتين)، تورطاً في جريمة قتل هزت منطقة منطقة سيدي داود وراح ضحيتها صديقهما وهو كاميرني الجنسية.وكان منطلق الجريمة اثر نشوب معركى حادة بين الهالك والمتهمان الاثنين، تطورت بسرعة إلى شجار دامٍ بسبب خلافات مادية متعلقة بمبلغ مالي. وعلى إثر ذلك، أقدم المشتبه فيهما على الاعتداء على الضحية بواسطة آلة حادة (سكين)، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة تسببت في وفاته.وبفضل التحريات الميدانية المكثفة والتنسيق الأمني المحكم، نجحت الوحدات الأمنية في محاصرة المشتبه فيهما والإيقاع بهما في وقت قياسي بمنطقة البحر الأزرق، كما تم حجز سلاح الجريمة (السكين) الذي استُعمل في تنفيذ الاعتداء.هذا وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين على ذمة الأبحاث القضائية المتواصلة للكشف عن كافة ملابسات الواقعة، تمهيداً لإحالتهما على أنظار القضاء لتحديد المسؤوليات كما تم الأذن برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة.