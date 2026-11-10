البرلمان: نائب يطالب بالترفيع في رواتب الوزراء

طالب عضو مجلس نواب الشعب فتحي رجب، خلال مداخلة له الثلاثاء في أشغال جلسة عامة برلمانية، رئيس الجمهورية بالترفيع في رواتب الوزراء.وقال النائب: «أطالب الرئيس بلطف برفع رواتبهم، فمبلغ 5200 دينار لا يتماشى مع مستوياتهم وكثرة أعمالهم، فهذا المبلغ يتحصل عليه حتى مهندس عادي أو صاحب ورشة أو تاجر متوسط».وشدد عضو مجلس نواب الشعب على أن الحكومة تعمل ليلا نهارا دون ادخار أي جهد، معتبرا أن هناك فئات من الشعب لا تريد الخير لتونس، وتسمح لنفسها بانتقاد السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل مسيء.