الاحتفاظ بلاعب كرة سلة وموظف وتلميذة في قضية شبكة لترويج المخدرات

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة اضافية بعناصر شبكة لترويج المخدرات من بينهم لاعب اكابر كرة السلة ينشط بالبطولة الوطنية المحترفة، وموظف عمومي.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس مفادها الاشتباه في اندماج تلميذة في مجال ترويج المخدرات، وللغرض تم وضعها تحت المراقبة اللازمة ليتم الكشف عن انخراطها في شبكة لترويج المخدرات والكوكايين، تنشط بالعاصمة، حيث تم ايقافها وايقاف شاب تبين انه لاعب محترف بفريق ينشط بالبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، بالإضافة إلى موظف عمومي،وتمكن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس من حجز كمية من الكوكايين المعدة للترويج ومبلغ مالي هام جدا متأت من عائدات الترويج،وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم من أجل ترويج المخدرات وتبييض الأموال.