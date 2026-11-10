العلا: أشخاص بلغوا الستين يكرّمون أستاذهم بعد عقود

في بادرة وفاء وتقدير، أقدم عدد من أهالي منطقة العلا من ولاية القيروان على تكريم أستاذهم محمد المجباني، بعد مرور عقود طويلة على تلقيهم التعليم على يديه.وقال الطاهر مرابط، أحد المشاركين في المبادرة، في تصريح لإذاعة الديوان أف أم، إن بعض الذين شاركوا في تكريم الأستاذ بلغوا سن الستين.وأضاف: «هذه بادرة قررنا القيام بها لتكريم أستاذنا الذي كان له فضل كبير علينا».