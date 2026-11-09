Babnet   Latest update 20:03 Tunis

من عناصرها فلاح واستاذ تربية بدنية وطالب جامعي وصاحب محل بيتزا: التمديد في الاحتفاظ بعناصر شبكة لترويج الزطلة والكوكايين

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af20da27490f9.54568306_qjgfmilehkpon.jpg>
AI Creation / صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 19:15 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام اضافية في حق عشرة اشخاص من بينهم فلاح وصاحب محل لبيع البيتزا واستاذ تربية بدنية وطالب جامعي وغيرهم وذلك من أجل جرائم ترويج المخدرات وتبييض الأموال اثر حجز كميات متفاوتة من الزطلة والكوكايين بحوزتهم،


وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه وفي اطار تعقب عصابات وشبكات ترويج المخدرات وردت على أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني معلومات مفادها اندماج فلاح في مجال ترويج المخدرات وتزعم شبكة ترويج المواد المخدرة بين احدى ولايات الشمال والعاصمة،
وحسب ذات المعطيات فقد كشفت الابحاث عن باقي عناصر الشبكة الخطيرة، حيث تم ايقاف الفلاح وصاحب محل لبيع البيتزا وخضار وميكانيكي وصاحب محل لبيع المواد الغذائية واستاذ تربية بدنية وطالب جامعي وتلميذة وغيرهم،

وتمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني من القاء القبض على عشرة اشخاص من عناصر الشبكة وحجز كيلوغرامات من الزطلة ورطل من الكوكايين والتي كانت معدة للترويج،
وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين العشرة من أجل تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال وترويج المخدرات

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339392

babnet

كل الأخبار...

20:03 - كلية الحقوق بصفاقس تنظم ملتقى دوليا حول التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي يومي 19 و20 نوفمبر الجاري
19:48 - ترامب يشكك في نزاهة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي
19:37 - عماد الدربالي: ميزانية 2027 مطالبة بترجمة أولويات مخطط التنمية ( 2026-2030 ) إلى مشاريع ملموسة وتحسين ظروف عيش المواطنين
19:15 - من عناصرها فلاح واستاذ تربية بدنية وطالب جامعي وصاحب محل بيتزا: التمديد في الاحتفاظ بعناصر شبكة لترويج الزطلة والكوكايين
19:07 - فضاء المواطن بوزارة الداخلية يتسلم علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال بالمصالح العموميّة
18:56 - طقس - ريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل والبحر شديد الاضطراب بخليج الحمامات ليل الاثنين
18:44 - سيدي بوزيد: تنظيم الدورة الأولى من منتدى الاستثمار الفلاحي والطاقات المتجددة بالرقاب من 25 إلى 28 نوفمبر
18:43 - الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 (كرة اليد الشاطئية) : المننتخب التونسي يستهل مشواره بانتصارين متتاليين على حساب جزر كوك وتايلندا
18:39 - النادي الصفاقسي يدخل في تربص مغلق بجزيرة جربة يختتم بلقاء ودي مع الترجي الجرجيسي
18:36 - مداولات ميزانية الدولة 2027: نواب يدعون إلى منوال اقتصادي منتج قائم على الاستثمار وخلق الثروة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 نوفمبر 2026 | 29 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:17
14:54
12:10
06:51
05:22
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
1.82 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
28°-17
28°-16
30°-19
27°-17
  • Avoirs en devises 24133,1
  • (09/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37190 DT
  • (09/11)
  • 1 $ = 3,01788 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/11)     1164,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/11)   29198 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab