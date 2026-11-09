من عناصرها فلاح واستاذ تربية بدنية وطالب جامعي وصاحب محل بيتزا: التمديد في الاحتفاظ بعناصر شبكة لترويج الزطلة والكوكايين

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام اضافية في حق عشرة اشخاص من بينهم فلاح وصاحب محل لبيع البيتزا واستاذ تربية بدنية وطالب جامعي وغيرهم وذلك من أجل جرائم ترويج المخدرات وتبييض الأموال اثر حجز كميات متفاوتة من الزطلة والكوكايين بحوزتهم،وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه وفي اطار تعقب عصابات وشبكات ترويج المخدرات وردت على أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني معلومات مفادها اندماج فلاح في مجال ترويج المخدرات وتزعم شبكة ترويج المواد المخدرة بين احدى ولايات الشمال والعاصمة،وحسب ذات المعطيات فقد كشفت الابحاث عن باقي عناصر الشبكة الخطيرة، حيث تم ايقاف الفلاح وصاحب محل لبيع البيتزا وخضار وميكانيكي وصاحب محل لبيع المواد الغذائية واستاذ تربية بدنية وطالب جامعي وتلميذة وغيرهم،وتمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني من القاء القبض على عشرة اشخاص من عناصر الشبكة وحجز كيلوغرامات من الزطلة ورطل من الكوكايين والتي كانت معدة للترويج،وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين العشرة من أجل تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال وترويج المخدرات