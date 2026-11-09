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تسمّم 22 تلميذا بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد.. الأسباب لا تزال مجهولة

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 11:48 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أكد نجيب الهادف، المكلف بتسيير الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية، أن أسباب تسمّم 22 تلميذا بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد لا تزال مجهولة إلى حد الآن.
وأوضح الهادف، في مداخلة عبر أمواج إذاعة جوهرة أف أم، أن الجهات المختصة تولّت أخذ عينات من الأطعمة المقدّمة بالمطعم المدرسي، بهدف تحديد أسباب التسمّم، وذلك وفق تقرير رسمي.

وأضاف أن التلاميذ المصابين تلقّوا الإسعافات اللازمة.


وكان 22 تلميذا بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد قد تعرّضوا إلى تسمّم غذائي خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت، استوجب نقلهم إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بواسطة وحدات الحماية المدنية.


وأكد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح إعلامي، أنه تم إسعاف التلاميذ المتضرّرين وأخذ عينات منهم لتحديد أسباب التسمّم، قبل السماح لهم جميعا بمغادرة المستشفى.
 
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