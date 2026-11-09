Ooredoo Tunisie élue meilleur réseau 5G en Tunisie par Ookla

Communiqué de Presse -

Des performances mesurées sur plusieurs indicateurs



Ooredoo Tunisie a été distinguée par Ookla, leader mondial de l’intelligence de la connectivité, en tant que Meilleur réseau 5G en Tunisie pour le premier semestre 2026. Cette distinction, décernée dans le cadre des Speedtest Awards, récompense les performances du réseau de l’opérateur sur la base de tests réalisés à l’initiative des consommateurs via l’application Speedtest.Selon l’analyse d’Ookla, couvrant les deux premiers trimestres de 2026, Ooredoo Tunisie a obtenu le meilleur Speedtest Connectivity Score™ du marché tunisien, avec un score global de 73,74. Cette évaluation s’appuie sur près de deux millions de tests effectués par les utilisateurs durant la période concernée.Le classement prend en compte plusieurs indicateurs permettant d’évaluer l’expérience globale de connectivité, notamment le débit, la latence, la navigation sur le web et le streaming vidéo. Ces critères visent à mesurer la qualité réelle de la connexion dans le cadre des usages numériques quotidiens.Dans une déclaration à cette occasion, Eyas Assaf, Directeur général de Ooredoo Tunisie, a souligné que cette distinction témoigne des investissements continus de l’entreprise dans l’amélioration de son réseau et l’innovation technologique. Il a également réaffirmé l’engagement de l’opérateur à offrir à ses clients une expérience numérique de qualité supérieure et à contribuer à la transformation digitale du pays.De son côté, Chip Strange, Directeur général d’Ookla, a indiqué que cette distinction reflète l’engagement de Ooredoo à fournir des performances et des débits 5G élevés. Il a précisé que cette reconnaissance repose sur des tests rigoureux et sur des données réelles collectées auprès des utilisateurs de Speedtest.Le Speedtest Connectivity Score™ repose sur trois composantes pondérées : le Speed Score™, qui représente 50 % de la note, le Web Browsing Score, à hauteur de 25 %, et le Video Streaming Score, également à hauteur de 25 %.Pour le premier semestre 2026, Ooredoo Tunisie a enregistré les résultats suivants :- Speed Score : 54,42- Web Browsing Score : 95,77- Video Streaming Score : 90,37- Score global : 73,74Cette distinction intervient alors que l’opérateur poursuit ses investissements dans les infrastructures de nouvelle génération, le renforcement de ses capacités technologiques et l’élargissement de l’accès aux solutions de connectivité avancées.Depuis le lancement commercial de ses services 5G en février 2025, Ooredoo Tunisie affirme poursuivre ses efforts pour rendre cette technologie accessible aux particuliers comme aux entreprises.Au-delà de l’amélioration de la connectivité au quotidien, la 5G représente un levier pour le développement de l’économie numérique, notamment dans les domaines de l’innovation, de l’entrepreneuriat, de l’industrie et de l’adoption des technologies émergentes.