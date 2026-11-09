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Affaire « Alicante » : le dossier mis en délibéré pour statuer sur une demande de remise en liberté

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 10:44 Lecture 2 min, 16 sec
      
La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a décidé, à l'issue de l'audience, de mettre en délibéré le dossier connu sous le nom de l'affaire « Alicante ». La juridiction doit examiner la demande de remise en liberté présentée en faveur de l'un des prévenus détenus et fixer la date de la prochaine audience.


La chambre s'est penchée sur une affaire dans laquelle un prévenu est détenu, tandis que plus d'une dizaine d'autres personnes comparaissent en état de liberté, parmi lesquelles figure un avocat. Les poursuites portent notamment sur des faits présumés de blanchiment d'argent ainsi que sur des infractions à caractère douanier et bancaire.


Les avocats de la défense ont demandé le report de l'examen de l'affaire dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation. Ils ont également présenté une demande de remise en liberté pour le prévenu actuellement détenu.


Une affaire portant notamment sur l'acquisition de biens immobiliers en Espagne

L'affaire remonte à 2020, lorsque les autorités tunisiennes ont ouvert des investigations sur des opérations financières et commerciales suspectées d'avoir été réalisées en violation de la réglementation en vigueur. Les investigations ont notamment porté sur l'acquisition de 26 appartements dans la ville espagnole d'Alicante, ainsi que sur la détention de comptes bancaires et de participations dans des sociétés à l'étranger.

Selon les éléments communiqués à l'époque par la Douane tunisienne, l'enquête concernait 43 ressortissants tunisiens résidant en Tunisie. Les investigations portaient notamment sur des soupçons de blanchiment d'argent, d'infractions à la réglementation des changes et de transferts financiers non autorisés vers l'étranger.

Les enquêteurs s'étaient également intéressés à des opérations d'importation et d'exportation présumées irrégulières, notamment des transferts de devises, des règlements de marchandises en dehors des circuits légaux et le non-rapatriement de recettes provenant des exportations.

Des biens et avoirs estimés à plus de 25 millions de dinars

Au cours des investigations initiales, les autorités douanières avaient annoncé la saisie de 26 appartements en Espagne, de fonds déposés sur une trentaine de comptes bancaires, ainsi que de participations dans des sociétés à l'étranger.

La valeur globale des biens, marchandises et avoirs concernés par les saisies avait alors été estimée à environ 25,7 millions de dinars. Les investigations avaient également porté sur des opérations liées à l'achat de 12 500 tonnes de sucre, pour lesquelles des irrégularités dans les règlements en devises avaient été relevées.

Ces éléments constituent le volet financier et douanier de l'affaire, dont l'examen judiciaire se poursuit devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière.

Après délibération, la chambre a décidé de mettre le dossier en délibéré afin de statuer sur la demande de remise en liberté et de fixer la date de la prochaine audience.
 
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