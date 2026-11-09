Le procès de Ghazi Karoui reporté au 7 décembre

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter aul’examen de l’affaire impliquant Ghazi Karoui et un ancien directeur général au ministère de l’Éducation.L’ancien responsable a comparu libre, tandis que Ghazi Karoui est poursuivi en état de fuite.Les deux hommes sont accusés d’avoir exploité les fonctions occupées par un agent public pour obtenir indûment un avantage personnel ou au profit d’un tiers, ainsi que d’avoir porté préjudice à l’administration.