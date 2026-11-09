تأجيل محاكمة غازي القروي ومدير عام سابق بوزارة التربية إلى 7 ديسمبر

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد غازي القروي ومدير عام سابق بوزارة التربية إلى جلسة يوم 7 ديسمبر القادم.ومثل المدير العام السابق بوزارة التربية أمام هيئة الدائرة بحالة سراح، في حين أُحيل غازي القروي بحالة فرار، وذلك لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة.