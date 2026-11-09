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حملة أمنية بحمام الأنف تطيح بعدة عناصر اجرامية خطيرة

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 08:48 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة للتصدي للجريمة بمختلف أشكالها واستتباب الأمن العام، نفّذت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف حملة أمنية واسعة النطاق، أسفرت عن الإطاحة بعشرة عناصر إجرامية مفتش عنهم في قضايا حق عام خطيرة.
وقد تورط الموقوفون في تكوين وفاق إجرامي، والسلب، وترويج المخدرات، فضلاً عن تورطهم في قضايا عديدة .

وقد مكّنت هذه العملية الاستباقية والدقيقة من حجز كميات من المخدرات وأسلحة بيضاء كانت تستعمل في تنفيذ الاعتداءات وعمليات السلب، مما يعكس يقظة الوحدات الأمنية وسرعة تدخلها لضرب أوكار الجريمة في مهدها.
هذا، وقد تم الاحتفاظ بالعناصر المذكورة على ذمة الأبحاث بعد استشارة النيابة العمومية، في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء لتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون في حقهم.
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