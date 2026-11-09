نجيب حشانة: الانتخابات النصفية قد تضع حدّا لهيمنة ترامب وتفتح الباب أمام مساءلته

تجربة نيكسون حاضرة في المشهد



الحرب مع إيران والدعم الأمريكي لإسرائيل



اعتبر الدبلوماسي والسفير التونسي السابق نجيب حشانة أن نتائج الانتخابات النصفية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية تمثل تحوّلا مهما في موازين القوى السياسية والمؤسساتية، مشيرا إلى أن فوز الديمقراطيين قد يحدّ من قدرة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ سياساته دون مواجهة رقابة الكونغرس.وأوضح حشانة، في مداخلة على إذاعة «الجوهرة أف أم» ضمن برنامج صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أن الانتخابات النصفية لا تقتصر أهميتها على تحديد الأغلبية داخل مجلسي النواب والشيوخ، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة ضبط التوازن بين السلطات الدستورية، وهي السلطة التنفيذية ممثلة في الرئاسة والبيت الأبيض، والسلطة التشريعية ممثلة في الكونغرس، والسلطة القضائية.وللتأكيد على أهمية الرقابة المؤسساتية في النظام الأمريكي، استحضر الدبلوماسي السابق تجربة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي اضطر إلى الاستقالة سنة 1974 على خلفية فضيحة «ووترغيت»، بعد تحقيقات أجرتها لجان الكونغرس وكشفت تورط مقربين منه في محاولة التجسس على مقر الحزب الديمقراطي في واشنطن.وشدد حشانة على أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع التصرف بمفرده أو القيام بكل ما يريد، مستبعدا في المقابل التسرع في الحديث عن نهاية عهد ترامب أو تكرار سيناريو نيكسون، باعتبار أن الانتخابات الأخيرة تشريعية وليست رئاسية، وأن ترامب ما زال أمامه عامان في البيت الأبيض.وأضاف أن الكونغرس الجديد سيباشر مهامه بداية من 3 جانفي 2027، وهو ما قد يتيح للجان المختصة فتح تحقيقات معمقة وممارسة رقابة أكبر على أداء الإدارة الأمريكية، خاصة إذا تمكن الديمقراطيون من تحقيق أغلبية مريحة في مجلسي النواب والشيوخ.وفي تعليقه على أسباب تراجع الجمهوريين، أشار حشانة إلى أن الوضع الاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة في الولايات المتحدة، إلى جانب الحرب مع إيران، كانت من العوامل التي أثرت في توجهات الناخبين الأمريكيين.ولفت إلى أن ترامب نفسه أقرّ بتأثير الحرب على نتائج الانتخابات، مضيفا أن تداعيات الحرب، إلى جانب الدعم الأمريكي الواسع لإسرائيل، أثارت تساؤلات لدى شريحة من الناخبين بشأن حجم الأموال والموارد التي تخصصها واشنطن لهذا الملف، ومدى انسجام ذلك مع شعار «أمريكا أولا» الذي رفعه ترامب.كما اعتبر أن تداعيات الحرب في غزة والتصرفات الإسرائيلية ساهمت في تنامي الشعور لدى بعض الأمريكيين بأن الدعم المقدم لإسرائيل أصبح عبئا على الميزانية والقدرة التمويلية للولايات المتحدة.وختم حشانة بالإشارة إلى أن هذه العوامل، وفي مقدمتها الحرب مع إيران والدعم المالي والعسكري والسياسي غير المحدود لإسرائيل، ستكون من الملفات التي ستؤثر في المشهد السياسي الأمريكي خلال المرحلة المقبلة، في ظل التغييرات التي أفرزتها الانتخابات النصفية.