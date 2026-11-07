قضية عقار بلدية قرطاج: الإفراج عن مسؤول بلدي سابق وتأجيل المحاكمة إلى 16 ديسمبر

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن الكاتب العام السابق لبلدية قرطاج عبد اللطيف الزرلي وعضو سابق بالمجلس البلدي، مع تأجيل النظر في القضية المتعلقة بالتفويت في عقار تابع للبلدية إلى جلسة يوم 16 ديسمبر المقبل.ونظرت الدائرة، أمس الجمعة، في القضية التي تشمل عددا من أعضاء المجلس البلدي السابقين بقرطاج، على خلفية عملية تفويت في عقار يُشتبه في أنه تم التفويت فيه بأقل من قيمته المالية الحقيقية.وتضم قائمة المشمولين بالأبحاث رئيس المجلس البلدي آنذاك ووزير الثقافة الأسبق عز الدين بالشاوش، والصحفي زياد الهاني، والكاتب العام السابق للبلدية عبد اللطيف الزرلي، إلى جانب أعضاء سابقين بالمجلس ومتهمين آخرين.وبعد المفاوضة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، استجابت الدائرة الجنائية لمطلبي الإفراج عن الزرلي والعضو السابق بالمجلس البلدي، وقررت تأجيل مواصلة النظر في القضية إلى جلسة 16 ديسمبر القادم.