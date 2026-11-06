سمير عبد الحفيظ يلتقي بالمدير الجديد لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الجمعة 06 نوفمبر 2026 ب George Akhalkatsi المدير الجديد لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية( BERD) بتونس.وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى سير عدد من المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها وبرنامج التعاون للفترة القادمة.وأكد الوزير في هذا السياق على اهمية التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك وعلى الحرص لمزيد تعزيزه في إطار ما تم ضبطه من أولويات وبرامج تنموية للخماسية القادمة ، مشيرًا الى ضرورة تكثيف التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لمتابعة المشاريع بما يساعد على التسريع في تنفيذها.كما تطرق الوزير الى أهمية برامج البنك ذات الصلة بدعم القطاع الخاص والعمل على مزيد تعزيزها وتنويع مجالاتها.من جانبه أكد George Akhalkatsi على ما يوليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من اهتمام وحرص لدعم علاقات التعاون والشراكة مع تونس ، معربا عن الإستعداد لتكثيف التشاور لضبط برامج التعاون للفترة المقبلة وتعزيز التنسيق في متابعة المشاريع الجارية.