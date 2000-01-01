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19:22 - في عملية أمنية تواصلت الى صباح اليوم: أعوان الامن بالمرسى يعيدون سيارة أجرة الى صاحبها ويلقون القبض على منحرفين افتكاها منه
19:18 - طقس... سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط ليل الخميس
18:33 - مشروع ميزانية 2027: ارتفاع اعتمادات وزارة الشؤون الخارجية بنسبة 9,1 بالمائة لتبلغ 404,15 مليون دينار
الخميس 05 نوفمبر 2026 | 25 جمادى الأول 1448
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