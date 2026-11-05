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حمام الأنف: شاب في حالة حرجة بعد قفزه من أعلى "قنطرة الشعبية" وسقوطه فوق سيارة عابرة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 19:16 قراءة: 0 د, 37 ث
      
شهدت منطقة حمام الأنف، وتحديداً على مستوى "قنطرة الشعبية"، حادثة أليمة تمثلت في إقدام شاب يبلغ من العمر 18 سنة على محاولة الانتحار عبر القفز من أعلى الجسر.


ووفق المعطيات الأولية، فإن سقوط الشاب مباشرة فوق إحدى السيارات العابرة بالمكان حدّ من قوة الصدمة القاتلة، لكنه أسفر في المقابل عن تعرضه لإصابات وأضرار بدنية متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.


وقد سارعت وحدات الحماية المدنية ببن عروس والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث فور إشعارها، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للضحية ونقله على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


من جهتها، تولت المصالح الأمنية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة والأسباب التي دفعت الشاب إلى الإقدام على هذا الفعل، في انتظار استكمال الأبحاث والاستماع إلى الشهادات والمعطيات المتوفرة.
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