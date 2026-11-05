في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم": مواطنة تتهم زوجها بالاعتداء على ابنيهما

أثارت مواطنة حالة من الصدمة والجدل، بعدما كشفت في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" عن تورط زوجها في الاعتداء على ابنيهما، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً وأعادت النقاش حول حماية الأطفال داخل الأسرة.وقالت المواطنة، في تصريحها للإذاعة، إنها فوجئت بتغير سلوك ابنها بشكل ملحوظ، وهو ما دفعها إلى البحث عن أسباب هذا التحول. وأضافت أنها كانت تشك في البداية في تعرض الطفل لاعتداء داخل روضته، إلا أن تصريحات ابنها لاحقاً كشفت أمراً مختلفاً تماماً، عندما أخبرها بأنه تعرض لاعتداء من والده.وأكدت أنها قررت، بعد سماعها لكلام الطفل، التبليغ عن زوجها، لتتخذ السلطات المعنية إجراءاتها في الواقعة. وأوضحت أن الأب تم إيقافه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لكن التهمة المنسوبة إليه لم تثبت قانونياً في هذه المرحلة.وفي تفاصيل مثيرة، ذكرت المواطنة أن صديق زوجها طالبها باحتواء "الفضيحة" والتكتم على الواقعة، مشيراً إلى أن الزوج يعاني من أزمة نفسية...